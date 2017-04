Bateria do S8 não explode nem quando leva “facadas”; veja vídeo

São Paulo – A Samsung parece ter resolvido um problema grave em seus smartphones. O problema com as baterias do Galaxy Note 7 afetou muito a empresa e sua imagem no final do ano passado. De acordo com testes feitos pelo canal de YouTube, What’s Inside?, a bateria do celular topo de linha da marca, o Galaxy S8, não explode nem mesmo se você a furar com uma faca.

Quando o S8 foi apresentado no dia 29 de março deste ano, a Samsung tinha como maior objetivo afastar o fantasma do Galaxy Note 7. Em setembro de 2016, a empresa se viu forçada a fazer um recall em escala mundial de 2,5 milhões de unidades do dispositivo, depois que alguns deles pegaram fogo com a explosão da bateria.

Na época, a companhia sul-coreana também anunciou a implementação de um controle de qualidade para as baterias de seus produtos. Agora, todas elas precisam passar por testes extremos separados em oito etapas.

Um vídeo publicado pelo What’s Inside?, feito em colaboração com outro canal popular no mundo da tecnologia, o JerryRigEverything, parece mostrar que os esforços da fabricante não foram em vão. O primeiro canal é conhecido por abrir produtos de várias marcas para ver o que há dentro deles, já o segundo realiza diversos testes com gadgets.

Para ver o que o S8 reserva em seu interior, um dos YouTubers usa uma pequena serra contra a tela do aparelho. Em um certo ponto, a serra atinge a bateria, que começa a esquentar e a inchar rapidamente. Mesmo após um dos homens pegar o S8 e perfurar a sua bateria com uma faca, não acontecem explosões, apenas um pouco de fumaça é liberada.

O dono do canal JerryRigEverything explica, corretamente, que baterias de lítio-íon geralmente pegam fogo após serem perfuradas. Assim, aparentemente, a Samsung conseguiu finalmente resolver o problema que fazia suas baterias explodirem.

O teste foi realizado apenas com um modelo do Galaxy S8. Desse modo, não há como comprovar cientificamente que a bateria é totalmente segura. Além disso, vale ressaltar que esse tipo de teste não deve ser feito em casa.

Confira o vídeo do teste (em inglês) abaixo: