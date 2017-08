Base de banda larga fixa cresce 5,85% em julho, diz Anatel

São Paulo – O número de conexões de banda larga fixa no Brasil subiu 5,85 por cento em julho ante mesmo período de 2016, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira.

Em comparação com junho, a alta foi de 0,56 por cento, disse a Anatel, em nota à imprensa.

De acordo com a agência, a TIM foi a operadora que mais cresceu em relação ao ano passado, com alta de quase 21 por cento na base de assinantes, seguida pela Sky, com 19 por cento de expansão.

A TIM encerrou julho com um total de 378,4 mil clientes de banda larga fixa. A Claro se manteve como a maior operadora em número de assinantes, com 8,6 milhões, após crescimento de 2,38 por cento no período, enquanto a Vivo teve alta de 1,87 por cento, para 7,6 milhões de usuários.

Já a Oi, que passa por processo de recuperação judicial, manteve sua base de banda larga fixa praticamente estável em 6,4 milhões de usuários, na terceira posição entre as maiores operadoras do setor no país.

Entre os Estados brasileiros, o Amapá liderou o crescimento percentual no período, com alta de 48,18 por cento na base de conexões, para 61,5 mil. São Paulo se manteve na dianteira, com quase 285 mil novos assinantes, para 9,8 milhões. Não houve queda no número de assinantes em nenhum Estado durante os últimos 12 meses, disse a Anatel.