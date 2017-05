Banco Neon e Visa permitem autenticação por selfie para compras

São Paulo – O Banco Neon, em parceria com a Visa, está usando selfies como forma de autenticação para compras no cartão de crédito. A tecnologia já funciona para clientes do banco e faz parte do app.

A autenticação é pedida em alguns casos de compras com cartão de crédito pela internet—o banco oferece apenas cartão de crédito virtual, vale lembrar. Caso a compra fuja dos hábitos do cliente, ele recebe uma notificação em seu smartphone pedindo a autenticação.

As formas anteriores para realizar essa tarefa eram inserir uma senha numérica ou usar o sensor de digitais do smartphone. Agora, ainda é possível utilizar a câmera do smartphone para essa tarefa–nada foi deixado de lado, o cliente pode optar pela solução de seu preferência.

Ao abrir uma conta virtual, os clientes do Neon terão de cadastrar uma selfie. A partir de 80 pontos mapeados na face, é possível fazer a autenticação biométrica para as compras no futuro.

“A forma que mais recomendamos aos clientes atualmente é a autenticação biométrica facial”, disse o CEO do Banco Neon Pedro Conrade no anúncio da funcionalidade.

Se no comércio físico as fraudes foram dizimadas graças à tecnologia de chip, largamente difundida no Brasil, no comércio eletrônico, o desenvolvimento de soluções de autenticação são uma prioridade para a cadeia de tecnologia de pagamentos.

“A biometria facial é a melhor opção do mercado para autenticação virtual hoje”, afirmou o gerente geral da Visa no Brasil Fernando Teles. Ele ainda ressalta que a indústria de pagamentos passou de um caminho de criar soluções e depois buscar por mercado e assumiu uma postura de criar produtos com foco em aliviar problemas dos usuários.

A nova tecnologia, é claro, cumpre com exigências processuais da cadeia de pagamentos. “Desde o início do Banco Neon, nos perguntamos como ser compliance e inovadores ao mesmo tempo”, disse Conrade. O Neon é o primeiro banco a oferecer a tecnologia de biometria facial a seus clientes.

“Esse trabalho é resultado de uma colaboração. Nós, da Visa, sentamos com o banco Neon para melhorar a experiência de autenticação digital”, afirmou Percival Jatobá, vice-presidente de produtos da Visa do Brasil.

Para que a tecnologia seja completamente segura, o processo exige que o comprador pisque os olhos para autenticar a compra. Isso evita que fotos ou vídeos sejam usados para fraudar a transação.

É importante lembrar que a tecnologia não será necessária em todas as eventuais transações por crédito realizadas por clientes. Elas serão uma opção somente no caso de compras que fujam dos hábitos de consumo—como a compra de uma passagem aérea de 3 mil reais feita por um usuário que faz apenas compras de pequeno valor.

Com mais de 100 mil clientes (todos virtuais, é claro), o Banco Neon já disponibiliza a nova tecnologia, em parceria com a Visa, em seu app. A atualização mais recente do app conta com a funcionalidade.