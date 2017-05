Assistente do Google chega ao iPhone–e aprende português

São Paulo – Siri que se prepare: o Google Assistente chegou ao iPhone. O anúncio foi feito hoje durante a conferência de desenvolvedores da empresa, a Google I/O.

O assistente pessoal funcionará como um aplicativo separado da pesquisa do Google no iOS. O objetivo é segmentar as tarefas do usuário vinculadas às suas preferências pessoais. No entanto, ele só poderá realizar pequenas tarefas no iPhone, como enviar mensagens no iMessage e reproduzir músicas no Spotify. Isso se deve às restrições de API, segundo o Google.

Starting today, we’re bringing the #GoogleAssistant to iPhones. Whether at home or on the go, your Assistant is here to help. #io17 pic.twitter.com/a6T20HwnU9 — Google (@Google) 17 de maio de 2017

Diferentemente da Siri, será necessário usar o widget do app para ter rápido acesso. Ainda por conta de restrições do iOS, o usuário não pode mudar o atalho do botão inicial da Siri para o Google Assistente.

Outra novidade relacionada ao assistente é que ele está falando português. O Google não deu uma data exata de quando o Assistente terá suporte para o português brasileiro, apenas que será “logo”– vale lembrar que dentro do Allo, app de mensagens, ele já fala o português brasileiro.

A companhia também não especificou quais smartphones Android irão funcionar com o recurso. Atualmente, o assistente funciona no aplicativo de conversas Allo, no dispositivo do Google, o Pixel, e no Google Home – os dois aparelhos ainda não são comercializados no Brasil.

Imagens e teclado

O início da conferência foi marcado pelos novos recursos que o assistente pessoal irá ganhar. Além do suporte para iPhone, ele também ganhou um teclado. Isso significa que o usuário poderá escrever para o Google Assistente em vez de falar.

Quando uma pessoa abre o assistente, o padrão é a voz, porém basta apertar um botão na tela para obter acesso ao teclado. A resposta da ferramenta também será escrita – o que é ótimo para pessoas com problemas de audição ou que simplesmente estão em algum local silencioso.

O CEO do Google Sundar Pichai também anunciou que o Google Assistente irá fornecer conteúdo a partir da análise de imagens. Um dos exemplos dados na conferência foi a conexão Wi-Fi em um lugar público: a câmera para as credenciais de login e o dispositivo irá se conectar automaticamente à rede.

Apesar de interessante, o recurso – que se chama Google Lens – não é novo. O próprio Google Tradutor usa uma tecnologia similar para traduzir palavras a partir dos “olhos” de uma câmera. A assistente pessoal da Samsung, a Bixby, também oferece uma ferramenta semelhante. Segundo a empresa, o Google Lens também será disponibilizado para o app Google Fotos.