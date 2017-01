Assistente digital da Amazon aparece no sistema Android

A assistente digital da Amazon apareceu em quase todos os lugares na feira de tecnologia CES em Las Vegas, nos Estados Unidos, incluindo uma aparição inesperada no sistema Android, do Google.

Empresas que vão desde a fabricante de eletrodomésticos Whirlpool à montadora Ford Motor apresentaram produtos com a Alexa, a assistente digital da Amazon que responde a comandos de voz.

Mais surpreendentemente, a empresa chinesa Huawei Technologies, que fabrica smartphones que rodam o sistema operacional Android da Alphabet, anunciou que seu aparelho principal virá com um aplicativo que dá acesso aos usuários para a Alexa nos Estados Unidos.

A adoção da Alexa por um importante fabricante do Android indica que a Amazon pode ter aberto uma vantagem antecipada sobre o Google, à medida que as empresas correm para apresentar seus assistentes digitais a tantas pessoas quanto possível, disseram analistas.

Muitos na indústria de tecnologia acreditam que tais assistentes digitais de voz suplantarão teclados e telas de toque como a principal forma dos consumidores interagirem com dispositivos.

Apesar da mudança estar apenas nos estágios iniciais, o Google deve estabelecer uma forte presença rapidamente, particularmente em dispositivos Android, para manter seu domínio em buscas na Internet, disse o analista Jan Dawson, da Jackdaw Research.

A Alexa estreou no alto-falante inteligente Amazon Echo e a Amazon está estabelecendo uma ampla gama de parcerias de hardware e software em torno dela.

O rival Google Assistant foi lançado no ano passado no smartphone Pixel da empresa, depois de aparecer no aplicativo de mensagens do Google, e começou a aparecer em dispositivos de terceiros também.

A fabricante de processadores gráficos Nvidia anunciou na CES que a sua TV Shield terá o assistente.