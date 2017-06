As 10 primeiras vezes que marcaram a história da internet

São Paulo — Se você não desgruda da internet hoje em dia, saiba que ela levou muito tempo para chegar a ser o que é atualmente. Alguns momentos foram especialmente marcantes para a evolução da World Wide Web, bem como para o surgimento de grandes apps e redes sociais.

Se Tim Berners-Lee não tivesse colocado a primeira página web no ar, em 1991, talvez você nem estivesse lendo esta reportagem online. Ou talvez não ouvisse músicas online, não fosse pela iniciativa da Geffen Records em 1992. E talvez você não saberia que fotos de cachorros fofos são muito populares no Instagram se o cofundador do app não tivesse sido o primeiro a postar a foto do seu filhote canino.

Confira o infográfico a seguir que mostra 10 primeiras vezes que marcaram a história da internet mundial.