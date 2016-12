Apple vai além da música com seus novos fones de ouvido sem fio

São Paulo – A Apple aproveitou que o iPhone 7 não tem a tradicional entrada P2 e lançou os primeiros fones de ouvido sem fio da marca. Chamados de AirPods, os gadgets não servem apenas para escutar música, mas também para você conversar com a Siri. Com dois toques na lateral de um dos fones, é possível acionar a assistente pessoal da Apple e pedir onde fica aquele restaurante que você quer conhecer.

Os AirPods também possuem um acelerômetro de voz que entende quando você está usando o microfone. Além disso, eles vêm com dois sensores ópticos e acelerômetros de movimento que sabem quando você está utilizando apenas um dos fones. Desse modo, o gadget só funciona quando os dois AirPods estão nos ouvidos.

Os produtos oferecem cinco horas de reprodução de áudio e, assim como IconX da Samsung, vêm com uma caixinha que tem bateria portátil embutida e pode ser usada para recarregar os fones. Assim, no total, os AirPods oferecem 24 horas de reprodução sonora com uma única carga. Os fones de ouvido podem ser conectados via Bluetooth a qualquer dispositivo e já estão disponíveis no Brasil por 1.399 reais.