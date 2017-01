Apple tem plano para desbancar Spotify—e não tem a ver com música

São Paulo – A Apple está em negociações com estúdios de Hollywood para criar filmes e séries originais do calibre de Stranger Things, da Netflix, e Westworld, da HBO, segundo o The Wall Street Journal. No entanto, se engana quem acha que a nova empreitada da empresa é uma tentativa de bater de frente com os serviços de vídeos sob demanda.

De acordo com o WSJ, a Apple quer produzir vídeos com conteúdo original para distribuí-los exclusivamente para os assinantes do Apple Music. Assim, a empresa pretende tornar seu serviço de streaming de músicas ainda mais atraente para ganhar força na briga contra o Spotify, seu principal concorrente.

A Apple está há algum tempo tentando tornar o Apple Music mais popular. A empresa financiou recentemente projetos de vídeos exclusivos com artistas como Drake e Taylor Swift – a cantora liberou todos os seus álbuns para a plataforma e retirou todas as suas músicas do Spotify.

Além disso, vale lembrar que, em janeiro de 2016, o CEO do Spotify Daniel Ek anunciou que a empresa iria iniciar a produção de vídeos originais até o final de 2017.

Recentemente, a Apple também mostrou que tinha interesse em conteúdos originais. Em julho do ano passado, a empresa comprou a série de TV Carpool Karaoke, estrelada pelo apresentador James Corden. No mesmo mês, ela anunciou o lançamento do Planet of the Apps, um reality show sobre a vida de seus desenvolvedores de aplicativos.