Apple lança iPhone X com preço a partir de 999 dólares

A Apple revelou nesta terça-feira o aguardado iPhone X, edição comemorativa de 10 anos do aparelho mais vendido da empresa, com preço que começa em 999 dólares e que aposta em novo design e ferramentas.

O iPhone X inclui uma tela OLED de 5,8 polegadas chamada pela empresa de “super retina”, com aproveitamento da imagem em toda a superfície frontal do aparelho e acabamento totalmente em vidro e aço inoxidável. A bateria do modelo também terá duas horas a mais de tempo de uso entre as recargas que o iPhone 7.

O novo modelo não inclui o botão home. Os usuários poderão ligar o celular tocando em qualquer ponto da tela, além de desbloqueá-lo com tecnologia de reconhecimento facial, disse a empresa, em evento em sua sede em Cupertino, na Califórnia. A tecnologia usa câmeras de infravermelho e de rede neural, afirmou um executivo da companhia.

As ações da Apple caíam mais 1 por cento às 16:03 (horário de Brasília) após o final da cerimônia de lançamento em que o presidente da companhia, Tim Cook, afirmou que se trata “do maior avanço desde o lançamento do iPhone original”.

A Apple também anunciou os modelos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, que têm tecnologia à prova d’água e de poeira, câmeras equipadas com ferramentas de realidade aumentada e sistema de carga de bateria sem fio — acoplada em um carregador específico.

O iPhone 8 será vendido a partir de 699 dólares, enquanto o iPhone 8 Plus terá preço inicial de 799 dólares.

A Apple afirmou que aceitará pedidos para o iPhone X a partir de 27 de outubro e as entregas acontecerão a partir de 3 de novembro, enquanto o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus podem ser encomendados a partir de sexta-feira, com entrega prevista para começar em 22 de setembro.