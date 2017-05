Apple apoia loja da Microsoft com seu principal aplicativo

São Paulo — A Microsoft anunciou, nesta quinta-feira (11), uma novidade inusitada: sua loja de aplicativos do Windows 10 S, a nova versão do software com foco no setor de educação, vai receber o iTunes, o programa mais importante da Apple — responsável pela vendas de filmes e músicas, bem como organização de conteúdos em iPhones e iPads.

Segundo a Microsoft, essa versão do iTunes poderá realizar as mesmas funções da edição comum do software, incluindo também acessar o Apple Music, serviço de transmissão de músicas via internet.

Além do programa da Apple, o Spotify também estará disponível na loja da nova versão do Windows 10. Com isso, o acesso a músicas em computadores com esse sistema está garantido.

As novidades ajudam a Microsoft a estabelecer a loja virtual como central de download de apps no Windows 10 S.

A data de chegada dos aplicativos à Windows Store não foi anunciada.