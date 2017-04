App rival do Waze tem trânsito em tempo real e prédios em 3D

São Paulo — A TomTom lança nesta semana um aplicativo rival do Waze, o popular serviço gratuito de navegação por GPS com guia de voz curva a curva. Chamado TomTom Go, ele oferece estatísticas de trânsito em tempo real, visualização de prédios em 3D e a possibilidade de fazer download de mapas, para que seja viável o uso do app mesmo sem internet.

Assim como o Waze, o TomTom Go busca as melhores rotas para levar os motoristas aos seus destinos no menor espaço de tempo possível. Radares fotográficos de velocidade foram mapeados pela empresa e o usuário é alertado quando se aproxima de um deles.

O aplicativo, por enquanto, tem somente versão para smartphones Android e, de forma semelhante ao que faz o Here WeGo, permite o download de mapas de regiões inteiras, como o Sudeste brasileiro. Com isso, o usuário não precisa gastar seu pacote de dados de internet móvel para chegar a um determinado local. No entanto, no uso offline, as estatísticas de trânsito não funcionam em tempo real.

A interface do app é a mesma utilizada pela companhia nos dispositivos via satélite TomTom Go, que mostra prédios e casas em 3D, o que ajuda o motorista a ter uma visualização melhor dos arredores no próprio smartphone.

O TomTom Go, assim como seus rivais Waze e Here WeGo, é um aplicativo gratuito.