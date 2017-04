App do Santander agora pode ser usado sem cobrança de internet

São Paulo — O banco Santander oferece, a partir desta semana, acesso grátis aos seus aplicativos para smartphones Android e iPhones. Com a novidade, a internet móvel dos usuários não será cobrada durante operações bancárias feitas pelo celular.

A medida é válida para clientes das operadoras Vivo, Claro, TIM e Oi, nos apps Santander, Santander Way e Santander Universitários — esse último dá acesso a estudantes que ainda não são clientes do banco. É possível pagar contas, consultar investimentos e empréstimos e gerenciar cartões de crédito sem gastar dados do seu pacote de internet móvel.

O banco ressalta que a quantidade de transações feitas pelo celular cresceu 90% em 2016 em relação a 2015. Atualmente, mais de 3,6 milhões clientes do Santander utilizam recursos de mobile banking.

“Essa gratuidade é mais que um benefício, pois acaba se transformando em uma economia para o cliente”, disse, em nota, Cassius Schymura, diretor de CRM e plataforma multicanal.

O benefício tem data para terminar: dezembro de 2017.

Outras empresas já tomaram medidas semelhantes em seus aplicativos, como é o caso do e-commerce Netshoes. O debate em torno do que se chama de Zero Rating (não cobrança pela navegação web em certos apps) é quanto à discriminação dos pacotes de internet, conforme regulamentação do Marco Civil da Internet.

O tratamento isonômico dos pacotes de dados por parte dos provedores de aplicações existe a fim de evitar o favorecimento de algum serviço para algumas pessoas em detrimento do acesso à web de outras.

Essa regulamentação restringe a oferta de acesso grátis a apps por parte das operadoras, mas as empresas, como o Santander, continuam a oferecer a isenção de cobrança de internet como um benefício para o usuário.