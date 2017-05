App de descontos em restaurantes e postos de gasolina chega a SP

São Paulo — Os seus gastos no restaurante e no posto de gasolina podem render dinheiro para você. Isso pode parecer estranho, mas essa é a proposta trazida pelo aplicativo Beblue, criado por empreendedores do interior paulista.

Iniciando operação hoje em São Paulo, com 350 estabelecimentos parceiros (a maioria deles na zona sul da cidade), o app permite receber até 5% do dinheiro gasto para utilizá-lo em outras compras em locais que também aceitem transações com o app. Por exemplo, o dinheiro gasto no restaurante pode ser usado para colocar gasolina ou até mesmo para comprar remédios em farmácias.

Você não precisa ter créditos no aplicativo para usá-lo. A ideia é mais simples do que isso. No ato da compra em um estabelecimento parceiro, o consumidor deve informar o vendedor de que gostaria que a compra fosse pela Beblue e informar seu CPF. É preciso pagar a conta com cartões de crédito ou débito de bandeiras Visa ou Mastercard.

Com isso, o valor recebido de volta da compra é creditado em sua conta e pode ser visto no aplicativo para smartphones Android e iPhones.

Alguns dos estabelecimentos parceiros da Beblue no lançamento em São Paulo são os postos de gasolina Auto Posto Jardins, Sky Auto Posto e Auto Posto Carolina; e os restaurantes Kioko Sushi, Joe Burger – Especial, Escondidinho da Amada e Pateo da Luz.

A empresa foi fundada por Daniel Abbud, cofundador e CEO, e Daniel M Gava, chefe de operações, em Ribeirão Preto (SP). Na cidade, o app já tem mais de 160 mil usuários ativos, que realizam transações em locais parceiros de duas a três vezes por semana. Ele está em operação na cidade há 11 meses.

O valor recebido de volta nas compras não expira e vem de uma iniciativa dos estabelecimentos de oferecer programas de fidelidade para seus clientes. Em troca, eles recebem acesso a um site corporativo que mostra dados das pessoas que fizeram transações recentes em seus comércios.

Com isso, é possível planejar promoções direcionadas a clientes em potencial, de acordo com a estratégia de cada empresa. Notificações são, então, enviadas aos usuários do app da Beblue para serem informados dos descontos ou promoções.

O aplicativo já funciona nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Presidente Prudente (SP), Franca (SP), Belo Horizonte (MG) e Uberlândia (MG). Em breve, ele chegará ao Rio de Janeiro e a mais 40 novas cidades até o fim de 2017, segundo o planejamento da startup.

Rodrigo Borges, um dos fundadores do Buscapé e atual sócio da venture capital DOMO Invest, é investidor-anjo da Beblue. A empresa participa agora que novas rodadas de investimentos para dar continuidade ao seu processo de expansão nacional e para a inclusão de novos recursos em seu aplicativo.

Veja o vídeo de divulgação do app Beblue a seguir.