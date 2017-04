App da Vivo transforma as mensagens da sua caixa postal em texto

São Paulo — A operadora Vivo tem um aplicativo — pago — para quem não gosta de ouvir recados na caixa postal do celular. Chamado Vivo Recado Premium (disponível para Android e iPhone), ele transcreve mensagens de voz para texto, eliminando a necessidade de ligar para a caixa postal.

O app pode ser uma solução interessante para quem vive recebendo mensagens de voz na caixa postal e não gosta de ter que ligar para ouvir seus recados.

O Recado Premium é um desdobramento de outro serviço da operadora, o Torpedo Recado, lançado em 2011. A tecnologia de transcrição automática usada no app é de uma empresa chamada Nuance Communications, especializada em reconhecimento de voz. Basicamente, os dados são coletados em formato de áudio da caixa postal e convertidos em texto no app para que o cliente possa acessá-los quando quiser.

A iniciativa da Vivo é uma medida de fidelização e atração de assinantes de seus serviços de telefonia móvel. “Os clientes querem ter liberdade para acessar seus recados quando for conveniente e da forma mais simples e rápida possível: dessa necessidade surgiu o aplicativo Vivo Recado Premium, que se propõe a resolver essa questão”, informa a Vivo, em nota a EXAME.com.

Os clientes pré-pago e controle que são assinantes do serviço de caixa postal Vivo Recado podem baixar o aplicativo para ter acesso aos recados de voz recebidos. No entanto, a transcrição das mensagens é um recurso exclusivo do serviço Recado Premium. Os preços são de 6,90 reais ao mês (para clientes de planos pós-pagos) ou 1,99 por semana (pré-pago e controle).