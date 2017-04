App da Uber agora permite envio de mensagem ao motorista

São Paulo – A Uber adicionou uma boa novidade em seu app. Agora, usuários poderão trocar mensagens com o motorista do carro.

A função, que chegou no final da última semana, promete ser uma maneira simples de comunicação. Vale lembrar que já era possível realizar uma ligação para o motorista.

Agora, com a função de mensagens de texto, a comunicação fica mais fácil para os usuários. Assim como já acontece com as ligações, o número de telefone do motorista e do passageiro não são exibidos um ao outro. Isso garante a privacidade de ambos.

Para iniciar uma conversa por texto, o usuário deve, após pedir seu Uber, clicar em “Contatar”. O chat estará disponível somente antes que a viagem comece—outra forma de garantir que não haverá qualquer tipo de contato indevido por qualquer uma das partes.

Para usar o chat como forma de comunicação, tenha a versão mais atualizada do app instalado em seu smartphone.

Veja abaixo uma imagem mostrando como enviar mensagem: