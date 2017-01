App concorrente do UberEATs expande área de atuação em SP

São Paulo – Rival do UberEATs, o aplicativo da SpoonRocket expandiu sua área de atuação na cidade de São Paulo e agora é possível pedir comida rapidamente em 120 bairros.

O aplicativo, que pertence ao iFood, foi lançado no Brasil há três meses e conta atualmente com 400 estabelecimentos cadastrados. A premissa do SpoonRocket, diferentemente do iFood, é oferecer comida entregue no mínimo de tempo possível.

A tecnologia da empresa consiste em conectar os entregadores mais próximos aos restaurantes. Em tese, funciona de maneira parecida com a plataforma da Uber, que conecta motoristas aos passageiros que estão por perto.

O SpoonRocket surgiu a partir da aquisição da empresa que não conseguiu manter sua operação nos Estados Unidos, por conta da grande competitividade dos apps de entregas de comida por lá.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o mercado de delivery movimentou 9 bilhões de reais em 2015.

Em entrevista a EXAME.com no final do ano passado, Roberto Gandolfo, CEO da Spoon Rocket no Brasil, disse que o algoritmo do aplicativo testa hipóteses rapidamente e encontra o entregador mais apropriado para cada caso, resultando no recebimento dos pedidos dentro de pouco tempo.

Para funcionar no Brasil, a SpoonRocket mudou o seu modelo de negócios. Nos Estados Unidos, a empresa era responsável também pela comida, que era pré-pronta. Aqui, são os restaurantes que precisam se preocupar com a produção ágil dos pedidos e a SpoonRocket mantém seu foco somente nas entregas, com sua equipe própria de entregadores.

Felipe Fioravante, CEO do iFood, contou a EXAME.com à época da aquisição, cujo valor não foi revelado, que a ideia com o novo app era melhorar o atendimento de quem pede comida pelo celular. “Já revolucionamos muito a forma de pedir e o próximo passo é melhorar o pós-pedido. Por isso, foi uma medida estratégica comprar a SpoonRocket”, disse Fioravante, que ainda não tinha aberto publicamente a intenção de lançar um app separado do iFood quando deu essa declaração.

As principais vantagens de ter um aplicativo independente é que o SpoonRocket oferece recursos que não existem no iFood, como o rastreamento em tempo real do entregador, os pagamentos via cartão bancário e as descrições dos pratos.

A SpoonRocket cobra 27% de cada pedido dos restaurantes que atende. O frete é de cerca de 10 reais, mas pode variar de acordo com a sua região.