Após vídeos, vem aí a transmissão de áudio ao vivo no Facebook

São Paulo – Após entrar de vez no segmento de vídeos, o Facebook agora testa uma função que pode colocá-lo no mercado de rádio via internet: transmissão de áudio ao vivo.

Nessa fase inicial, a BBC e a rádio britânica LBC têm acesso a essa nova função. Em breve, a editora Harper Collins, bem como os autores Adam Grant e Brit Bennett também poderão usar o recurso.

“Assim como nos vídeos ao vivo no Facebook, os ouvintes poderão descobrir conteúdo ao vivo em áudio na rede social, fazer perguntas e deixar reações em tempo real durante cada transmissão, e também poderão compartilhá-las facilmente com seus amigos”, de acordo com a companhia.

O Facebook informa que será possível ouvir as transmissões sonoras em smartphones com sistema Android mesmo que os usuários saiam do aplicativo e bloqueiem a tela. No caso dos iPhones, só será possível continuar a ouvir o áudio enquanto os usuários navegam por outras partes do Facebook.

O recurso será liberado a todos a partir do início do ano que vem.