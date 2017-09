Após anúncio, Apple baixa preço de iPhones “antigos” no Brasil

São Paulo – Após anunciar três novos modelos de iPhone, a Apple baixou nesta quarta-feira, 13, os preços de versões mais antigas de seu smartphone em sua loja brasileira, em descontos que podem chegar a 20% no valor dos aparelhos.

O principal destaque fica por conta do iPhone 7: lançado no ano passado, o smartphone agora é vendido por R$ 3,2 mil no site oficial da empresa – no início da semana, custava R$ 3,5 mil.

Corte de preço parecido teve o iPhone 7 Plus, que caiu de R$ 4,1 mil para R$ 3,8 mil.

Quem quiser opções mais em conta pode considerar os modelos anteriores da empresa: o iPhone 6S agora sai por R$ 2,5 mil (era R$ 3 mil), enquanto o iPhone 6S Plus é vendido a R$ 3 mil (era R$ 3,6 mil).

“Baratinho” da turma, o iPhone SE (que tem o hardware do 6S, mas em uma tela de 4 polegadas) agora custa R$ 2 mil – antes, era R$ 2,5 mil.

Cortar preços dos aparelhos antigos logo após o anúncio de um novo iPhone é uma tática bastante comum da Apple – no ano passado, os iPhones 6S e 6S Plus chegaram a ter desconto de R$ 1 mil.