Aplicativos de pirataria invadem loja da Microsoft

São Paulo – A loja oficial da Microsoft para o Windows tem diversos aplicativos que promovem serviços de transmissão ilegal de conteúdos, ou seja, pirataria online.

Os apps oferecem acesso gratuito a filmes e séries americanas. Entre os títulos que podem ser encontrados lá estão “Game of Thrones”, “Piratas do Caribe”, “Star Wars” e “Harry Potter”.

Os nomes dos aplicativos são típicos de desenvolvedores que buscam bom posicionamento em ferramentas de buscas, como “Free Movies Online” ou “HD Movies Online 2019”. As lojas de apps do Google e da Apple têm políticas rígidas com relação à indexação de aplicativos que oferecem acesso a conteúdos pirateados.

O site TorrentFreak, que tornou o caso público com uma reportagem, lembra que a Microsoft fechou um acordo com estúdios neste ano para remover resultados relacionados a pirataria de sua ferramenta de buscas online, o Bing, rival do Google.

A Microsoft não comentou o caso publicamente até o momento. Se houver um pronunciamento, a matéria será atualizada para incluir a posição da empresa nesse caso.