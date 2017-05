Aplicativo de relacionamento popular na China é removido

Pequim – Um popular aplicativo de namoro chinês para lésbicas foi desativado, bem como seu site e principal conta de mídia social, justamente quando a comunidade gay comemora a decisão de Taiwan de dar aos casais do mesmo sexo o direito de se casar, sendo o primeiro na Ásia.

O aplicativo Rela, criado em 2012, tem cerca de 5 milhões de usuários cadastrados, segundo uma versão armazenada de seu perfil no iTunes, da Apple.

Mas os usuários começaram a perceber na semana passada que o aplicativo, juntamente com sua conta no Weibo, espécie de Twitter, não era mais acessível, de acordo com os usuários que publicam no Weibo sob as ‘hashtags’ #rela e #relahasbeenblocked.

O serviço foi temporariamente suspenso devido a um “importante ajuste no serviço”, disse o Rela aos usuários na conta do aplicativo WeChat.

“O Rela sempre esteve com você e por favor aguarde seu retorno!”, acrescentou, mas sem dar detalhes sobre por que estava suspendendo o serviço.

“Esta é a discriminação contra nós lésbicas”, escreveu uma usuária no Weibo. “Não ser capaz de abri-lo parece como ser abandonado”, escreveu outro.

Não ficou imediatamente claro por que o Rela foi desligado.

A empresa não respondeu a um email procurando comentários. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O regulador da internet na China também não respondeu imediatamente a um pedido por fax enviado nesta segunda-feira, que é um feriado nacional.