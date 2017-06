App analisa direção e dá descontos a bons motoristas

São Paulo – A Liberty Seguros lançou um aplicativo que analisa como você dirige e dá descontos nos seguros automotivos da empresa. Chamado Direção em Conta, o app colhe informações básicas de direção, como velocidade, horário da viagem e até distração, para fazer um diagnóstico da conduta do motorista.

Com esses dados em mãos, o aplicativo gera uma pontuação que vai de 0% a 100%. Dependendo da média, o usuário ganha uma certa quantidade de desconto. Para ganhar a pontuação máxima (e 30% de desconto) é preciso rodar mais de 800 quilômetros e realizar pelo menos 20 viagens em até 60 dias. A linha de corte para receber um desconto é de 60%.

Além de descontos, o aplicativo proporciona dicas para os usuários terem uma experiência segura ao volante. Segundo José Mello, superintendente de inovação da Liberty Seguros, um dos objetivos da empresa é estimular a consciência do usuário. “Estamos trabalhando não apenas com o ressarcimento, mas também com a prevenção”, explica Mello em entrevista a EXAME.com.

Para usar o Direção em Conta, o usuário precisa apenas baixar o aplicativo, disponível para iPhone e Android, e fazer uma conta com o Facebook ou e-mail de preferência. Mello conta que para usar o app, o indivíduo não precisa ser cliente da Liberty e não precisa informar dados pessoais ou do carro. “É uma maneira de a pessoa ter uma experiência com a empresa.”

No entanto, ao final dos 60 dias de uso, a pontuação final se transforma em um desconto e, para usá-lo, o usuário precisa fornecer algumas informações, como CPF, CEP e placa do carro. De acordo com o superintendente, ao final do programa, os motoristas que chegarem à média mínima de pontos receberão um voucher com o código. Esse deverá ser informado ao corretor para que seja gerado o orçamento da apólice com o benefício.

Os usuários que não atingirem a pontuação necessária ainda irão receber um vale desconto, que poderá ser usado no Clube Liberty, plataforma de benefícios da empresa. Vale ressaltar que, após os 60 dias, o aplicativo para de computar a pontuação.

O Direção em Conta é um serviço oferecido pela Liberty desde 2015. Antes, porém, o usuário precisava instalar um aparelho no carro para a coleta de informações. Agora, o aplicativo usa vários sensores do próprio smartphone, como GPS, acelerômetro e giroscópio, para esse trabalho.

José Mello conta que esta nova abordagem digital abre um novo capítulo na forma como a Liberty trabalha com seguros. De acordo com ele, a primeira mudança é a precificação, que se torna mais justa, já que avalia o comportamento de cada indivíduo. “Com o tempo, pretendemos ajustar o preço de acordo com a pontuação da pessoa”, explica.

Outro uso para o aplicativo, segundo o superintendente, é o contato com o consumidor em tempo real. “Atualmente, falamos com o cliente apenas quando acontece algo errado”, conta. “O app poderia ofertar serviços em diversos casos. O serviço, por exemplo, poderia saber pela força G empregada se a pessoa sofreu um acidente. Assim, poderíamos entrar em contato com o cliente ou enviar uma ambulância sem ele precisar nos acionar.”

Mello também adiciona que este é apenas o primeiro passo da empresa para trazer outras modalidades de seguro ao Brasil. Um deles, lançado no final de 2016 nos Estados Unidos, deixa que o usuário pague por uso, a partir de uma análise de dados de condução do veículo.“Estamos experimentando novos métodos para que essas soluções cheguem ao mercado. Porém, a implementação depende do amadurecimento da tecnologia e do mercado.”