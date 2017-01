Aparelho da Microsoft deixa a sua TV mais inteligente

São Paulo – O Wireless Display Adapter, da Microsoft, nada mais é que uma versão do Chromecast com um visual mais sóbrio. O aparelho transmite conteúdo de PCs, smartphones e tablets para a televisão sem a necessidade de cabos. Por ser portátil e prático, o dispositivo pode ser usado por profissionais que não possuem escritórios e precisam fazer reuniões em empresas. Além disso, o Adapter também é uma boa pedida para o usuário que quer assistir a filmes e séries, mas não tem uma Smart TV.

Para usar o Adapter, basta conectar uma das pontas do gadget à entrada HDMI da TV e a outra ponta à porta USB da TV. O dispositivo faz o pareamento a partir de uma tecnologia bem parecida com a do Bluetooth. Chamada de Miracast, ela cria uma conexão Wi-Fi ponto a ponto entre diferentes plataformas. De acordo com a Microsoft, a faixa de alcance do aparelho é de até sete metros. O Wireless Display Adapter funciona com sistema Android e Windows e está com preço sugerido de 349 reais.