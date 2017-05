Android ultrapassa marca de 2 bi de dispositivos ativos por mês

Nova York – O Google apresentou nesta quarta-feira a última atualização do sistema operacional móvel Android e anunciou que superou os 2 bilhões de dispositivos ativos por mês.

“É um autêntico privilégio servir a usuários desta magnitude”, anunciou o diretor-executivo do Google, Sundar Pichai, durante a abertura da conferência anual da empresa, que reunirá durante três dias mais de 7 mil desenvolvedores em San Francisco.

A marca histórica foi atingida na semana passada, segundo os dados revelados por Pichai, que destacou que o Android continua sendo o sistema operacional móvel mais utilizado no mundo, muito à frente do iOS, da Apple, com 700 milhões de usuários.

A oitava atualização do Android, que já está disponível em versão beta e foi batizada temporariamente como “O”, ampliará a duração da bateria. A aposta entre os desenvolvedores, no entanto, é que o nome da nova versão seja “Oreo”.

O executivo-chefe do Google também aproveitou para falar da transição de um mundo “mobile first” para um “AI first”, no qual a inteligência artificial ganha cada vez mais espaço no cotidiano.

“É inspirador ver como a inteligência artificial começa a colher frutos que as pessoas já podem começar a provar”, disse Pichai.

O Google também apresentou a última versão da plataforma de realidade virtual “Daydream”, que chegou ao mercado há seis meses. Desde então, oito smartphones já podem usar o serviço, que permitem que os usuários acessem 150 aplicativos pensados para o sistema.

Pichai também divulgou números sobre o YouTube, que superou 1 bilhão de usuários ativos e 1 bilhão de horas de vídeos assistidos ao dia. A plataforma ganhará uma nova integração que permitirá executar ações através do Super Chat.

Durante a conferência, executivos da empresa anunciaram que 82 bilhões de aplicativos foram baixados através do Google Play no ano passado.

O número de desenvolvedores com mais de 1 milhão de downloads de seus aplicativos cresceu 35%. Já o Google Photos é utilizado por mais de 500 milhões de pessoas por mês e, diariamente, o serviço recebe 1,2 bilhões de imagens e vídeos.

Quanto ao Google Home, a empresa antecipou que a plataforma permitirá realizar ligações “hands free” para telefones fixos e celulares de forma gratuita nos Estados Unidos e no Canadá através do Google Assistant, que chegará também ao iOS.

Além dos dois países, o Google Home estará inicialmente disponível no Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Alemanha e Japão.