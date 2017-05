Anatel proíbe venda de microcelulares usados em prisões

São Paulo — A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) proibiu a venda de microcelulares, aparelhos que podem apenas fazer ligações e mandar mensagens de texto e medem entre 6 e 8 centímetros de altura.

Em ofício, a Anatel pediu ao site de e-commerce Mercado Livre que retirasse os anúncios desses aparelhos que carecem de regulamentação no Brasil.

Os produtos eram importados de países como a China e não eram homologados pelo órgão responsável por permitir a entrada de aparelhos de telecomunicações no país. Alguns dos produtos tinham até mesmo selos de regulamentação falsos.

Os microcelulares eram vendidos por valores entre 150 e 200 reais. Nesta segunda-feira (22), encontramos apenas um anúncio relacionado a esse tipo de produto no site do Mercado Livre, ao pesquisar por “mini celular”. Aqueles que foram citados no ofício da Anatel, emitido na semana passada, foram apagados.

Ao menos desde 2015, os microcelulares são usados em cadeias, devido ao tamanho reduzido dos aparelhos.

A ação da Anatel deve dificultar o acesso online a esses produtos.

Apesar de estarem na mesma situação que os microcelulares, smartphones de marcas como Xiaomi e Oppo, não vendidos formalmente no Brasil, ainda são encontrados facilmente no e-commerce brasileiro.