Amazon vende milhões de alto-falantes com inteligência artificial

A Amazon anunciou nesta terça-feira que o produto mais vendido neste Natal foram os alto-falantes conectados Echo, que funcionam com inteligência artificial.

Esses artigos, que incluem os alta-falantes Echo e Echo Dot, lançados em 2014 com o dispositivo “Alexa” que responde a comandos de voz, são parte da tendência crescente de implantar a inteligência artificial nos lares e conectar aplicativos inteligentes com outras funções.

“Echo e Echo Dot foram os produtos mais vendidos na Amazon este ano, e nos alegra que milhões de consumidores irão conhecer Alexa”, declarou em um comunicado o chefe de Consumo Mundial da Amazon, Jeff Wilke.

“Apesar de nossos melhores esforços para aumentar a produção, ainda temos problemas para manter o estoque”, acrescentou.

Como é habitual, a Amazon não tornou público seu número de vendas dos dispositivos, mas disse que as vendas dos artigos da família de Echo foram nove vezes superiores às do ano passado. Uma pesquisadora estima que foram vendidos mais de cinco milhões de alto-falantes antes do Natal.

A Amazon diz ter entregue mais de 2 bilhões de produtos no Natal.