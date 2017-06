Alertas de desastre naturais por SMS chegam ao interior do PR

Os moradores das cidades paranaenses de Prudentópolis, Querência do Norte, Rondon, Salto do Lontra e Santo Antônio do Sudoeste passam a receber, por SMS, alertas sobre o risco de ocorrência de desastres naturais, como chuvas fortes, alagamentos, enchentes e deslizamento. Para isso, as pessoas devem cadastrar seus celulares por meio de mensagem no próprio aparelho.

O sistema de alerta é coordenado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério da Integração, e está sendo implantado em parceria com a Defesa Civil dos Estados e com a Anatel e estará disponível para os órgãos de Defesa Civil em todo o País até o fim deste ano. Os custos dos alertar são arcados pelas operadoras.

O projeto piloto começou a funcionar em fevereiro em 20 cidades de Santa Catarina, onde moram mais de 500 mil habitantes.

Estas cidades foram escolhidas por conta de eventos meteorológicos com potencial de acidentes, entre eles ressacas, vendavais, alagamentos, enxurradas e granizo.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Teletime.