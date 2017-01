Agora você pode transmitir vídeos ao vivo no Instagram

São Paulo – O Instagram está lançando seu recurso de vídeos ao vivo no Brasil. A partir de agora, usuários da rede social poderão fazer transmissões em tempo real dentro do Instagram Stories (aquele pedacinho que parece o Snapchat).

O Instagram ressalta que o uso da ferramenta é bem simples. Para ativar uma transmissão ao vivo, o usuário tem de entrar na área do Stories e escolher a opção de ao vivo–além dela, estão disponíveis Boomerang (para vídeos que vão e voltam) e vídeos tradicionais.

Os itens compartilhados no Stories ficam por 24 horas no ar antes de desaparecer. Com o ao vivo, no entanto, isso não acontece. Os vídeos transmitidos em tempo real podem ser visualizados somente enquanto são transmitidos. Assim que a transmissão termina, o vídeo some.

Com isso, o Stories assume uma faceta ainda mais efêmera—apenas o tempo real importa. Para uma exposição maior do conteúdo, alguns seguidores do usuário recebem um aviso sobre o início da transmissão ao vivo.

O recurso havia sido anunciado nos Estados Unidos em novembro do ano passado. Vale lembrar que a transmissão ao vivo tem ganhado fôlego nas redes sociais. Facebook e Twitter (com o Periscope) são alguns bons exemplos.

Para poder usar o recurso, o usuário deve ter a versão mais recente do Instagram instalada no smartphone.