AddWash da Samsung é para quem não economiza com tecnologia

São Paulo – A máquina de lavar AddWash WF15K6500 da Samsung é para quem já quer se preparar para o futuro da tecnologia. O aparelho tem porta frontal, o que não impede a sua abertura no meio de uma lavagem para colocar uma peça esquecida. Ele também permite que o usuário programe a lavagem das roupas para quando chegar em casa, evitando o mau-cheiro.

Além disso, a AddWash tem uma tecnologia, chamada de Ecobubble pela marca, que economiza energia ao lavar as roupas a frio e aumenta a penetração do sabão na trama do tecido. Uma função que facilita a vida das pessoas que tem uma vida atribulada é a de autolimpeza, que mantém limpo o tambor da lavadora. Falando em proteção, segundo a Samsung, a máquina tem um motor silencioso que tem 10 anos de garantia e é possível diagnosticar problemas do gadget a partir do aplicativo Smart Washer da Samsung.

O modelo WF15K6500 tem capacidade de 15 quilogramas e sai por 6.299 reais.