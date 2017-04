Acer lança notebooks com missão de tornar games acessíveis

São Paulo – A Acer lança notebooks no Brasil neste mês com a missão de tornar os games de computador mais acessíveis. Essa é a razão da existência da nova linha Aspire VX, que chega a país em duas versões com placas de vídeos dedicadas para viabilizar a execução de jogos com qualidade.

O produto de entrada da linha VX (VX5-591G-78BF) conta com processador Intel Core i5 HQ de 7ª geração, 8 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento e uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1050 de 4 GB de memória. Seu preço sugerido é de 4.999 reais.

A outra versão, mais cara — 5.999 reais –, chamada VX5-591G-54PG, vem com processador Core i7, 16 GB de RAM e uma placa de vídeo capaz de executar jogos em realidade virtual (GTX 1050Ti) em conjunto com produtos como o HTC Vive ou o Oculus Rift.

Ambos os aparelhos contam com telas de 15,6 polegadas com resolução Full HD e dois coolers independentes para refrigerar a GPU e o processador.

A empresa ressalta que os notebooks foram construídos com foco em oferecer uma boa experiência para quem joga games, ao mesmo tempo que têm visual com o estilo gamer, com luzes e cores escuras e fortes. “Criamos um notebook para games e não adaptamos uma versão de outro produto”, afirmou Germano Couy, CEO da Acer no Brasil, em entrevista a EXAME.com.

A empreitada da Acer no mundo gamer no Brasil começou no ano passado, com o lançamento da linha Predator, que trouxe máquinas totalmente concebidas para jogar ao mercado. Com isso, a companhia notou que tem capacidade de aumentar seu alcance ao fabricar aparelhos no país para reduzir os custos.

“Vimos agora que o público gamer é muito maior. Por isso, trabalhamos em um notebooks mais acessíveis, já que o custo é uma barreira. Baixamos os custos para que a maioria dos consumidores interessados em games possa comprar”, declarou Couy.

O Brasil, indicado como um de seus maiores mercados, continuará na estratégia de lançamentos de notebooks gamer da Acer no longo prazo. “A tendência é aumentar a produção local. Para reduzir 40% ou até 50% do preço”, afirmou Anderson Kanno, diretor de Marketing e Produtos da Acer Brasil.

Notebook dos sonhos para games

Buscando atender o público gamer mais exigente, a Acer vai comercializar no Brasil, sob encomenda, o notebook Predator 21 X. Ele vem com duas GPUs Nvidia GeForce GTX 1080, processador Intel Core i7, tela curva de 21 polegadas com resolução UltraWide, 64 GB de RAM, 1 terabyte de HD e 1 terabyte de SSD e sistema de refrigeração com 5 ventiladores.

Fora isso, o aparelho tem teclado mecânico, com teclas altas como as de um PC, e um teclado numérico adicional que pode ser removido e virado ao contrário para funcionar como um trackpad.

O aparelho tem preço por volta de 30 mil reais, segundo a Acer.

A empresa também apresentou os modelos mais modestos da linha Predator, com telas de 17 e 15 polegadas.

O Predator 15 X tem processador Intel Core i7-7700HQ (7ª geração), 16 GB de RAM, GPU Nvidia GeForce GTX 1060 com 6 GB de memória e um SSD de 128 GB, combinado a um HD de 1 terabyte.

Já o modelo 17 X vem com processador Intel Core i7-7820HK , 32 GB de memória RAM, placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1080 com 8 GB, HD de 2 terabytes e SSD de 256 GB. Os preços começam por volta de 10 mil reais para esses dois notebooks gamer da marca, que são importados, e não montados no Brasil.