8 medidas que a Samsung tomou para o Galaxy Note 8 não explodir

São Paulo – No ano passado, a Samsung teve um dos maiores problemas da indústria global de smartphones até hoje: a bateria do Galaxy Note 7 explodia, mesmo com baterias de fornecedores diferentes. No Brasil, o lançamento oficial do Note 7 não chegou a acontecer, já que os problemas foram detectados antes do início das vendas por aqui. Neste ano, a empresa lança o sucessor Galaxy Note 8, que, assim como os demais aparelhos de 2017 da marca, conta com um novo processo de certificação de qualidade para baterias.

A fabricante tem agora um fluxo de oito etapas para garantir a qualidade dos componentes e a segurança dos usuários. Após essa mudança, nenhum outro smartphone da Samsung registrou explosões de bateria em ampla escala como aconteceu com o Note 7.

Os processos antigos de certificação de qualidade para baterias foram melhorados e três novas etapas de testes foram acrescentadas.

Veja no infográfico a seguir o que a Samsung faz para garantir a segurança dos usuários–e dos próprios smartphones–do Galaxy Note 8.