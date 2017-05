6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 27/05

São Paulo — O destaque da nossa seleção de aplicativos desta semana é o Khan Academy. Ele é um ótimo companheiro de estudos para diversas matérias. Além dele, testamos mais cinco opções interessantes para seu smartphone Android ou iPhone. Veja a seguir.

Khan Academy

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O aplicativo do Khan Academy é uma ótima opção gratuita para quem busca uma maneira de aprender sobre matérias do ensino médio, seja por curiosidade ou para se preparar para o ENEM. O app oferece diversas videoaulas em português que podem ser baixadas para o smartphone.

Você pode aprender, por exemplo, matemática. Os conteúdos são divididos por temas dentro de categorias, como equações com duas variáveis dentro de álgebra I. Você pode aprender os fundamentos da matéria e então passar para os conhecimentos específicos, como polinômios e logaritmos.

O aplicativo tem uma vasta quantidade de aulas de vários temas em português e pode ser um aliado de estudos importante no seu smartphone.

A maioria dos vídeos do Khan Academy tem a narração de Wendel Bezerra, dublador famoso por dar voz ao Goku, de Dragon Ball Z, e ao Bob Esponja, entre outros personagens. A Fundação Lehman é a responsável pela versão brasileira dos conteúdos do serviço gratuito de estudos online.

Priime

Grátis, em inglês, para iPhone

O Priime é uma alternativa para quem quer mais flexibilidade e filtros ao editar uma foto no smartphone. Ele traz um leque amplo de filtros desenvolvidos pensados por fotógrafos profissionais e pela desenvolvedora do app (que cria filtros e padrões pré-definidos para o programa Adobe Lightroom). Ele é capaz de analisar automaticamente a imagem que o usuário quer editar e dar sugestões de melhores filtros para aquelas cores. O aplicativo é grátis e traz uma seleção inicial de filtros para uso. Muitos, no entanto, são pagos. Quem quiser, portanto, aproveitar todos os filtros terá que colocar a mão no bolso para pagar por pacotes temáticos ou por todos os filtros.

Runtasty

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Runtasty é criado pela mesma desenvolvedora do Runtastic, app que registra exercícios físicos usando o smartphone. Pensando em ser uma empresa voltada à saúde, o novo aplicativo tem como objetivo dar dicas de alimentação saudável. Ele tem filtros como receitas vegetarianas, veganas e sem carne, para facilitar a busca por ideias que sirvam para todos os perfis. O material vem acompanhado de um vídeo e de texto que explica como as receitas podem ser feitas. As receitas, de acordo com a empresa, foram testadas por nutricionistas.

Strong

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Este app é para quem faz musculação e busca uma maneira simples de acompanhar seu progresso no levantamento de pesos. Ele funciona, basicamente, como uma planilha, mas é visualmente mais agradável do que aquele monte de células do Excel.

Com o Strong, é fácil acompanhar os resultados e, quem sabe, se sentir até mais estimulado a superar a si mesmo ao escolher levantar mais peso. O aplicativo, porém, não dispensa o acompanhamento de um profissional durante a musculação.

Enem

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O aplicativo oficial do Enem já está disponível para download. Ao contrário da versão de 2016, neste ano qualquer pessoa tem acesso irrestrito ao conteúdo. A ideia é que pais e professores possam acompanhar todo o conteúdo publicado pelo Inep no aplicativo. Lá estarão informações sobre o calendário, notícias oficiais e um guia com os locais onde serão realizadas as provas (assim que eles foram divulgados, é claro).

Injustice 2

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Injustice 2 é uma sequência interessante do jogo de luta bem-sucedido da NetherRealm (também conhecida pelo sucesso dos anos 1990 Mortal Kombat). Nesse novo game, os personagens ganharam mais flexibilidade. Antes travados a apenas dois comandos, tocar ou deslizar o dedo sobre a tela, agora é possível pular, dar rasteiras e se esquivar e avançar deslizando o dedo no display. Com isso, a complexidade do jogo aumenta bastante e o Injustice 2 se apresenta agora como um dos melhores jogos de luta para smartphones da atualidade.

Como mostra a imagem acima, os personagens que você pode escolher são da DC Comics, como Batman, Superman e Mulher Maravilha. O porém é que esse game requer um smartphone com boa configuração de hardware, como iPhone 7, Galaxy S8, Moto Z, Zenfone 3 Deluxe ou LG G6.