6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 20/05

São Paulo — O destaque da nossa galeria semanal de testes de aplicativos é o Pinion. Ele pode rende um pouco de dinheiro em trocas de informações sobre você. Fora ele, há mais cinco opções curiosas para o seu smartphone Android ou iPhone.

Pinion

Grátis, em português, para Android e iPhone

Assim como o MeSeems, o Pinion é um aplicativo de pesquisas de mercado. Você responde a questionários sobre marcas ou sua forma de consumo e ganha alguns centavos por vez. Após um certo tempo, você acumula um montante que pode ser transferido para sua conta bancária ou para sua conta no PayPal.

Equalizer Pro

Pago (7,62 reais), em inglês, para Android

O Equilizer é um app útil para quem gosta de ter controle sobre como suas músicas são reproduzidas no celular. Ele permite realizar diversos ajustes para deixar o som ao seu gosto. Com isso, sua experiência sonora pode ser melhorada ao usar esse aplicativo.

Bing

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O aplicativo do Bing tem alguns recursos interessantes. Para quem não sabe, ele é o buscador da Microsoft, um rival do buscador do Google. Além de responder a perguntas em texto ou voz e mostrar as principais notícias do momento, ele permite que você faça buscas por imagens. Você pode tirar fotos por meio do aplicativo ou realizar pesquisas com fotos que estão na galeria do seu celular. Fora isso, você pode usar o app como um navegador de internet. Vale a pena conferir.

Basemark OS II

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Basemark OS II é um benchmark, um avaliador de desempenho. Voltado para quem quer ver todo o “poder de fogo” do seu smartphone, ele realiza testes automáticos de navegação pela internet, gravação e leitura de memória, desempenho gráfico e do sistema operacional. Ao fim da avaliação, o app atribui uma nota que você pode comparar com a de outros aparelhos na web. Em termos de utilidade, ele ajuda a descobrir o motivo da lentidão ou do bom desempenho do seu smartphone.

Cubes

Pago (3,69 reais), em português, para Android e iPhone

O jogo Cubes é um bom passatempo de celular. Ele é algo como um quebra-ca-cabeça com visual de Tetris. O objetivo é dispor todos os cubos sobre as cores pintadas no tabuleiro. Parece fácil, mas tão é tão simples assim.

Super Doria

Grátis, em português, para Android

Este joguinho é uma sátira ao prefeito de São Paulo. Nele, João Doria aparece combatendo pichadores e coletando moedas.