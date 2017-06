5 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 17/06

São Paulo — O destaque entre os apps desta semana é o iDriver. Ele compara os preços de aplicativos de transporte como Uber, Cabify, 99 e Easy. A promessa é de uma economia de até 60% graças à comparação prévia de preços.

Além dele, temos outros quatro aplicativos que podem ser de seu interesse. Veja a seguir.

iDriver

Grátis, em português, para Android

O iDriver realiza comparação do preço de uma corrida em apps como Uber, 99, Cabify e Easy. Ele será do agrado de pessoas que utilizam bastante esse tipo de app e já cansaram de abrir um por um para comparar os preços. A meta é que os usuários possam economizar até 60% em uma corrida. Apesar de disponível somente para Android por ora, o iDriver deve ganhar versão para iPhone em breve. Veja esta matéria que publicamos sobre o app.

Direção em conta

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Direção em conta é um app da Liberty Seguros. Usando os sensores do smartphone, a seguradora é capaz de analisar os hábitos de direção de uma pessoa em seu automóvel. Uma pontuação é dada de acordo com os elementos observados pelo aplicativo. Bons motoristas podem conseguir descontos nos seguros da Liberty. Para mais informações, veja esta matéria completa na qual falamos sobre o app.

AmpMe

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Precisando de um reforço nas músicas da sua festa? O AmpMe vai ajudar. Ele cria uma espécie de rede entre vários smartphones com o app instalado para tocar as mesmas músicas simultaneamente. Com isso, o som pode ser melhor distribuído em diversos ambientes. O aplicativo desembarcou oficialmente aqui no Brasil durante esta semana. EXAME.com conversou com o CEO da desenvolvedora. Veja a conversa aqui.

Ultimate Guitar

Em inglês, para Android (R$ 9,90) e iPhone/iPad (US$ 2,99)

O Ultimate Guitar é um dos principais repositórios internacionais de tablaturas para músicos. A versão web funciona mal em dispositivos móveis (provavelmente uma estratégia para vender o app). O aplicativo, portanto, é a melhor opção para quem quer usar um tablet ou smartphone para aprender a tocar alguma canção na guitarra, no violão ou no baixo, por exemplo. O acervo da UG é bastante vasto. No app, as coleções temáticas por músicas é um atrativo à parte.

Vela

Grátis, em português, para Android

Nesta semana, precisávamos de uma vela para o aniversário de uma colega de redação. A solução foi baixar um app. O Vela pode ser de grande ajuda nesses momentos de “necessidade”. Para apagar a chama, basta dar um sopro bem forte na região do microfone do seu smartphone.