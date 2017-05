6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 13/05

São Paulo — O destaque na nossa seleção de apps da semana é o Mobills. Ele ajuda você a contabilizar seus gastos mensais, economizar e estabelecer metas financeiras. Temos outras cinco opções para agradar a todos os gostos. Veja abaixo nossas escolhas de melhores apps para Android e iPhone desta semana. Confira a seguir.

Mobills

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você precisa organizar suas finanças, o Mobills é uma boa opção gratuita. Ele ajuda você a visualizar seus gastos e suas fontes de receita em uma interface limpa. Gráficos e listas facilitam a compreensão do fluxo financeiro.

O app também se integra a outros, como o Nubank, que mandam notificações sobre novos gastos. Dessa forma, eles são adicionados automaticamente à sua planilha virtual no Mobills. Você também pode estabelecer metas e criar sonhos para economizar com foco nesses pontos.

MuscleMatics

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O MuscleMatics é um aplicativo interessante para quem pratica exercícios em casa e para quem quer aprender um pouco mais sobre os músculos usados durante determinadas atividades físicas. Ele mostra os grupos musculares usados em cada movimento e também oferece séries de exercícios, como agachamento, flexões e abdominais. A visualização tridimensional dos músculos usados em alguns movimentos populares em treinos, bem como acesso ilimitado a diversas séries custa 12.99 reais (3,99 dólares).

Itaú Light

Grátis, em português, para Android

Com foco em usuários com pouco espaço no smartphone, ou mesmo clientes com modelos antigos de celular, o Itaú oferece uma alternativa ao aplicativo regular, o Itaú Light. Ele promete ser mais leve (exigindo menos do processador e da memória) e deve ocupar menos espaço no armazenamento do seu aparelho. Para comparação, a versão regular do app do banco na Google Play tem 14 MB. A versão light, por sua vez, tem apenas 284 KB.

Se ele é mais leve por um lado, por outro, não traz todas as funções da versão completa. De acordo com o banco, principais funções estão lá. Com o Itaú Light o cliente do banco pode consultar extrato da conta-corrente ou conta-poupança. Também é possível fazer pagamentos e transferências. Para o usuário médio, portanto, o app supre bem as principais necessidades.

BurgerKing

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo da hamburgueria BurgerKing é simples, mas pode ser uma aquisição interessante para seu smartphone. Ele oferece cupons de desconto para a compra de combos e também ajuda você a encontrar a unidade mais próxima da sua localização. Também é possível consultar o cardápio do estabelecimento, bem como conferir as novas opções de alimentação. A informação nutricional dos lanches também pode ser consultada no app — ainda que alguns dados pareçam estar com contagem de calorias abaixo da realidade.

Guia Michelin Brasil

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Guia Michelin reúne os melhores restaurantes do mundo. Este app é uma versão que mostra quais são os destaques do Brasil—tomando Rio de Janeiro e São Paulo. É possível visualizar uma listagem por bairros de cada cidade ou então usar o GPS do smartphone para ver quais são os mais próximos. O aplicativo mostra dados sobre os restaurantes destacados pela equipe do guia. Fotos e histórico dos estabelecimentos estão por lá.

MeSeems

Grátis, em português. para Android e iPhone

Sabe as pesquisas de mercado que você é parado para responder na rua? Esse app faz isso. A contrapartida é que você recebe pontos que podem ser trocados por dinheiro na conta, créditos no celular ou mesmo doações para o Graac. A maioria das pesquisas podem ser respondidas em qualquer lugar, mas também há algumas que exigem que você vá a determinados estabelecimentos. Mais pontos podem ser obtidos na rede social que recentemente foi adicionada ao app. Quanto mais comentários e publicações, mais pontos você ganha para formar os chamados MegaSeems, que podem ser convertidos em prêmios.