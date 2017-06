6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 10/06

São Paulo — O destaque da nossa galeria de apps da semana é o Cíngulo. Ele serve para ajudar a melhorar a sua autoestima e é grátis.

Além dele, testamos apps de entretenimento e exercícios. Confira seis boas opções de aplicativos para o seu smartphone Android ou iPhone.

Cíngulo

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Cíngulo é um aplicativo voltado para quem faz terapia psicológica. Ele ajuda a exercitar o importante conceito da valorização pessoal, combatendo os efeitos negativos da baixa-autoestima com texto, áudios e formulários que você pode ou não querer preencher. As sessões são diárias, o que evita que você queira ver tudo de uma vez e depois nunca mais abrir o app. A ideia é que você utilize-o uma vez por dia, com sessões de cerca de cinco minutos cada.

Sampa Ingressos

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo ajuda quem é fã de teatro. Basicamente, ele serve como uma maneira de comprar ingressos e garantir seu lugar no espetáculo em vez de precisar chegar cedo e enfrentar uma longa fila. Porém, ele funciona só em São Paulo.

Postto

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Se você gosta de conhecer novos apps de efeitos para fotos, recomendamos o download do Postto. Ele permite que você transforme suas fotos em pequenos vídeos animados. São várias opções de personalização para deixar sua foto diferente daquelas que você vê nos Instagrams da vida.

Dreampass

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Dreampass é um aplicativo criado para vender “experiências”. Ele tem ofertas de paraquedismo indoor, passeios de balão, trekking ou curso de escalada que são mostrados com base na geolocalização do seu smartphone.

Treino de Abdômen em 5 minutos

Grátis, em português, para Android

O nome deste aplicativo é autoexplicativo. Ele propõe séries de exercícios para o abdômen que podem ser realizadas em apenas cinco minutos. Ele pode ser uma ajuda a manter a disciplina de exercícios, já que manda notificações lembrando o usuário de fazer suas abdominais diárias.

Rheo

Grátis, em inglês, para iPhone

O Rheo é um aplicativo de vídeos interessante. Ele mostra ao usuário uma seleção de vídeos que podem ser de seu interesse e também sugere que essa lista seja enviada gratuitamente por e-mail. O lado negativo do serviço é a ausência de legendas em português, o que restringe seu uso aos falantes da língua inglesa.