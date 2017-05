6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 06/05

São Paulo — O destaque da nossa galeria semanal de testes de aplicativos é o GlassWire, que fica de olho no seu consumo internet móvel para que você não fique sem até o final do mês.

Além dele, outros cinco apps figuram em nossa lista semana. Veja a seguir.

GlassWire

Grátis, em inglês, para Android

O GlassWire é uma forma de ficar de olho no consumo da sua internet no celular. Ele exibe uma notificação permanente no Android para que o usuário faça uso consciente de seus preciosos megabytes de 4G — é possível desligar esse aviso nas configurações.

Você pode estipular a sua franquia de internet no app e visualizar o consumo de dados a cada momento. Há como distinguir facilmente a navegação móvel da navegação em redes Wi-Fi. Quando você estiver perto de limite de consumo, o app enviará um alerta para que você seja comedido ao acessar aplicativos que gastam muita internet, como Instagram e Facebook.

Méliuz

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Méliuz é um app de “cashback”, como são chamados os serviços que devolvem parte do dinheiro ao consumidor após o pagamento por serviços ou compras de produtos. A empresa nasceu em Belo Horizonte e conta com bons parceiros como 99, Submarino, Saraiva, entre outros. O app mostra o extrato do usuário e também lojas físicas que estejam nas proximidades. Se você ficou curioso, veja mais sobre a Méliuz nesta matéria que EXAME.com publicou recentemente.

Ada

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Ada é um aplicativo de saúde. Seu funcionamento é como o de um chatbot, ou seja, um programa que interage com o usuário automaticamente em um bate-papo em texto. O que a Ada faz é tentar lhe oferecer um diagnóstico para uma determinada condição de saúde, como dores de cabeça constantes. Ele faz uma série de perguntas para, enfim, apresentar um diagnóstico e vários dados sobre o seu problema. O app ajuda, mas, é claro, não substitui uma consulta médica real.

NBA

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Começaram recentemente as eliminatórias da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos. Para não ficar por fora dos jogos, o aplicativo oficial da NBA é essencial. Ali, o usuário pode ver estatísticas de jogos, assim como de jogadores. Ainda é possível acompanhar jogos ao vivo com informações sobre jogadas e o resultado.

Seven

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você quer fazer exercícios em casa e tem pouco tempo disponível, o Seven pode ajudar. Ele oferece um treino de sete minutos com exercícios intensos que podem ser feitos em, praticamente, qualquer lugar. Você pode selecionar qual parte do corpo quer exercitar (superior, inferior ou corpo inteiro). São polichinelos, abdominais e flexões constantes durante períodos de 30 segundos, seguidos de um breve repouso para respirar e posicionar-se para o novo exercício. Ou seja, esse app é um ativo importante e grátis para que você saia do sedentarismo hoje mesmo.

Cut The Rope: Magic

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Procurando um novo jogo para passar o tempo no smartphone ou tablet? O Cut The Rope: Magic segue a lógica dos outros jogos da série. O jogador deve levar as leis da física em consideração para fazer com que o sapo coma todos os doces da fase. Esta edição conta com elementos mágicos e alguns desafios que não apareciam na edição regular, assim como em outras do jogo Cut The Rope.