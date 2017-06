6 melhores apps para Android e iPhone desta semana – 03/06

São Paulo — O destaque da nossa seleção de apps da semana é o Skype, que foi completamente redesenhado pela Microsoft. Agora, ele enfrenta, em termos de recurso, outros apps de comunicação como WhatsApp e Facebook Messenger.

Além dele, temos outras cinco recomendações de aplicativos para seu smartphone. Veja a seguir.

Skype

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O app do Skype no Android ganhou uma bela reforma nesta semana. Agora, ele funciona como um meio de comunicação no smartphone que reúne diversos dos melhores recursos de chat de rivais como WhatsApp, Messenger e Snapchat.

Você pode tirar fotos e gravar vídeos e também escrever sobre eles antes de mandar aos amigos, tudo bem ao estilo do Snap. A cada mensagem você pode responder com um emoji, o que ajuda a minimizar o tempo necessário para escrever de forma que expresse a sua emoção. Esse último recurso funciona até mesmo em videochamadas.

A versão atualizada do Skype chegará em breve também ao iPhone, Windows e Mac.

Halide

Pago (US$ 2,99), em inglês, para iPhone

Procurando um bom app de câmera para o iPhone? Então dê uma olhada no Halide. Criado por ex-funcionários do Twitter e da Apple, o aplicativo traz maior controle da câmera para o usuário. É possível ajustar ISO, foco, tempo de exposição, entre outras características de forma manual—coisa que a câmera nativa do iOS não permite. Boa parte dos comandos pode ser feita por gestos na tela, o que deixa o uso do app ainda mais fácil. Os 3 dólares são um preço promocional de lançamento—que vai até o dia 6 de junho. Apesar de bacana, o app não traz mais do que outros concorrentes similares. EXAME.com não aconselha a compra do app caso você já tenha outro aplicativo de câmera versátil como este.

Youmiam

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Youmiam é o app certo para quem gosta de cozinhar, mas não tem imaginação para as receitas. No início, o usuário pode fornecer informações sobre hábitos alimentares (se é vegetariano, por exemplo) e alergias para que as sugestões de receitas sejam bem direcionadas. Dentro do Youmiam, são duas opções para achar receitas. A primeira é seguindo outros usuários—alguns chefs conhecidos estão na plataforma. A segunda é falar sobre o que está com vontade de comer no dia. Após algumas respostas rápidas (se quer carne ou não, se quer comida oriental ou não, etc), o usuário recebe sugestões de receitas que devem agradar no dia. As receitam vem acompanhadas por texto, imagens e vídeos.

Checked Car

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo permite que você faça duas coisas: verifique a situação de um veículo (se ele foi roubado ou não) e consulte da CPFs ou CNPJs. Porém, somente o primeiro serviço pode ser usado gratuitamente, o segundo custa 20 reais por consulta.

Snapchat

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Snapchat lançou recentemente um novo recurso: as histórias colaborativas. A ideia é bem legal. O usuário pode criar uma história e permitir que seus amigos publiquem snaps ali também. Isso pode ser feito ao escolher amigos com permissão ou ao gerar um cerco geográfico que permite que qualquer amigo dentro dele publique. As histórias coletivas devem ser bastante convenientes em festas ou viagens. A história acaba assim que ninguém publicar uma atualização em 24 horas. Leia mais nesta matéria que publicamos.

Fidget Spinner

Grátis, em inglês, para Android

Este aplicativo simula o fidget spinner, um acessório que pode ser usado no tratamento da ansiedade e do autismo. O jogo é simples: girar o fidget spinner o máximo que você puder. Conforme faz isso, ganha pontos e equipa o seu acessório. É possível estabelecer um período para tentar melhorar sua velocidade com a prática.