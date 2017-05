6 alternativas para usar enquanto WhatsApp estiver fora do ar

São Paulo – O WhatsApp passa por instabilidades. Durante a tarde desta quarta-feira, o app de troca de mensagens estava intermitente.

O app serve como ferramenta profissional, além dos óbvios usos pessoais. Por conta disso, EXAME.com sugere algumas alternativas para quem não pode ficar sem um bom aplicativo para conversar.

Veja a seguir.

Google Allo

A arma do Google contra o WhatsApp atende pelo nome de Allo. Ele tem suporte para o robô do Google, que pode responder a perguntar simples no meio de uma conversa entre amigos. Ele ainda traz stickers bastante brasileiros, com expressões como “falsiane”. Leia mais nesta matéria que publicamos sobre o app.

Telegram

No modo de funcionamento e visual, o Telegram é muito similar ao WhatsApp.

Um diferencial é seu esquema de criptografia, que protege o conteúdo trocado entre usuários. O app sempre é lembrado como principal opção em períodos de instabilidade ou de bloqueios judiciais do WhatsApp. O Telegram está disponível, de graça, para Android, iPhone e Windows Phone.

Viber

O Viber usa a rede móvel para compartilhar mensagens entre usuários e conta com grande diversidade de stickers que podem divertir as pessoas enquanto elas usam o app. Um ponto positivo do Viber é que ele funciona em diversos sistemas operacionais. Eles são: Android, iPhone, Windows Phone, Windows 8, BlackBerry, Symbian (Nokia) e tem uma versão para desktop.

Baixe o app no site oficial da empresa.

Line

O Line um aplicativo semelhante ao Viber. Ele permite o envio de mensagens em texto e ligações por internet, sem custos. Ele permite conversas por vídeo também, sem qualquer cobrança adicional. Você pode baixar o app no site da empresa.

Skype

Desenvolvido pela Microsoft, o Skype proporciona também conversas de vídeo. Ele conta com recursos muito interessantes, como a tradução simultânea de voz.

Ele tem versões para notebook e computadores (Windows e Apple), Android, iPhone/iPad, Windows pHone, BlackBerry, Xbox e até para algumas televisões.

Baixe o Skype no site oficial.

Messenger

Se você já usa o Facebook, as chances de que você também use o Messenger são enormes. O aplicativo dedicado da ferramenta de conversas é ótimo. O visual é bem bacana—principalmente graças às cabecinhas flutuantes de cada conversa.

O Messenger tem bons recursos como envio de stickers, possibilidade de enviar GIFs e integração com diversos apps que funcionam dentro dele. O Messenger está disponível para Android, iPhone/iPad e Windows Phone.