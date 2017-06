5 recursos pouco conhecidos do smartphone LG G6

São Paulo — O LG G6 é o smartphone topo de linha da LG. Como todos os seus rivais, o aparelho é repleto de recursos que nem todos chegam a conhecer ao pegá-lo nas mãos por alguns instantes ou mesmo ao utilizá-lo no dia a dia.

O celular representa a volta da fabricante a um padrão de design mais comedido, sem encaixes especiais para outros acessórios vendidos separadamente, como acontecia no passado. No entanto, essa aparente simplicidade visual disfarça as capacidades de um dos melhores smartphones do mercado brasileiro atual.

Em nosso review, constamos que o aparelho, cujo preço é de 3.999 reais, tem duração de bateria para um dia moderado de uso e oferece boa performance, especialmente porque vem com configuração igual à do exterior.

Em sua geração passada, o produto teve o processador substituído por outro mais simples e sofreu uma redução de memória RAM para o seu lançamento no Brasil. Isso, que prejudicou o produto no comparativo com os concorrentes, ficou no passado e o desempenho não é mais um problema, transformou-se em uma vantagem.

Confira a seguir alguns dos principais recursos pouco conhecidos do LG G6.

Tela FullVision

A tela do LG G6 tem proporção de 18:9, enquanto o normal no mercado de smartphones é 16:9. Isso permite que você utilize dois aplicativos ao mesmo tempo e visualize-os em dois quadrados de tamanhos iguais.

Para usar o recurso, você precisa estar com os aplicativos que quer usar simultaneamente abertos e, então, tocar no botão de apps recentes para selecioná-los, tocando no pequeno ícone acima de cada um identificado pelo símbolo de dois retângulos. Ao fazer isso, você verá os dois aplicativos na mesma tela. Esse recurso é padrão no Android Nougat, mas a tela do LG G6 é propícia para esse uso.

Smart Things

Escondido nas configurações do sistema, está o recurso mais interessante do LG G6: o pacote de automatização chamado Smart Things. Ele ajuda você a agilizar algumas tarefas simples, mas valiosas.

Com base na sua geolocalização, esse software liga o Wi-Fi do seu aparelho assim que você sai de casa e pode desativá-lo assim que você for para a rua, desse modo, poupando bateria e evitando que seu dispositivo se conecte automaticamente a uma rede aberta que pode ter ataques de hackers em potencial.

Outro atalho bacana é o do fone de ouvido. Ao colocar o acessório, o aplicativo que você escolher será lançado sem que você precise fazer mais nada. Isso é bom para quem ouve muitas músicas no celular, usando apps como o do Spotify ou o da Deezer.

Atalho da câmera

Boas cenas costumam desaparecer e a demora para desbloquear o smartphone e abrir o app de câmera pode ser o suficiente para perder um registro sem igual. No LG G6, você consegue acionar a câmera rapidamente pressionando duas vezes o botão de diminuir o volume, localizado na lateral esquerda do produto.

Square

Em vez de vir integrado com a câmera, o aplicativo Square vem pré-instalado no G6 e oferece recursos de fotografia interessantes. Ele permite que você faça uso criativo na captura e montagem de imagens.

Você pode tirar fotos e ver os resultados ao mesmo tempo; criar uma sequência de quatro fotos em uma só; ou fazer uma brincadeira interagindo com a foto mostrada na parte de cima da tela com a que aparece abaixo dela.

Game Saving Mode

Para jogar games, o G6 tem um modo de economia de bateria bastante útil. Ativo por padrão, basta que você instale o seu game favorito para tirar proveito do recurso de contenção de energia.

Se quiser desligá-lo para obter o máximo da performance, o caminho é o seguinte: Ajustes>Bateria e economia de energia>economia de bateria no jogo. Ali, você também encontra o recurso de redução de consumo de bateria, que deve ser ligado quando a carga estiver perto do fim.

Bônus

Esta última dica se aplica somente a quem fala inglês. O LG G6 tem o Google Assistente para atender a comandos de voz. Ele permite que o aparelho seja ativado pela sua voz à distância, mesmo quando ele estiver com a tela bloqueada. Você pode usar esse recurso para realizar pesquisas no Google, ativar alarmes ou criar notas, entre outras coisas. Para ativar o Google Assistente, é preciso colocar o idioma geral do aparelho em inglês e acessar o app do Google para configurá-lo com a sua voz.