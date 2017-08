5 novidades do novo smartphone Galaxy Note 8

São Paulo – A Samsung anunciou o Galaxy Note 8, seu principal smartphone para o segundo semestre e rival do novo iPhone. O aparelho tem diversos novos recursos, como a câmera dupla.

Câmera

A cada “clique”com as câmeras de 12 megapixels, o Galaxy Note 8 registra duas fotos.

Cada uma tem um ângulo de captura diferente e você poderá a melhor delas. E ainda dá para borrar o fundo da imagem o quanto você quiser.

S-Pen

A caneta S-Pen tem atalhos para traduzir as frases escritas na tela para 71 idiomas. O acessório pode também registrar anotações que ficam fixadas na tela de bloqueio.

Bateria

A bateria do Note 8 tem 3.300 mAh e passou por um novo processo de certificação de qualidade. Seu antecessor teve casos de explosões com baterias de dois fornecedores diferentes e houve um recall do produto.

App Pair

Com tela de 6,3 polegadas, o smartphone conta com um atalho chamado App Pair para abrir dois apps simultaneamente. A medida visa oferecer uma maneira prática de aproveitar a ampla tela do Galaxy Note 8. Assim como no Galaxy S8, o display é “infinito”, ou seja, sem bordas nas laterais e no topo.

Configuração

Por dentro, o Note 8 terá um processador octa-core, 6 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.Com isso, ele pode ser até mesmo usado como um computador junto ao acessório DeX e um monitor com porta HDMI.

Fora isso, scanners de íris, impressões e rostos também estão presentes nesse smartphone.