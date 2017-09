5 ajustes para reduzir consumo de bateria do iPhone no iOS 11

São Paulo – O iOS 11 é o mais novo sistema da Apple para iPhones. Se o seu aparelho já está ficando antigo e a bateria não dura tanto quanto antes, você pode fazer alguns ajustes para melhorar essa situação.

O novo iOS mudou a forma como Wi-Fi e Bluetooth são desligados. Quando você os desativa pela central de controle, o menu que aparece quando deslizamos o dedo de baixo para cima da tela, eles apenas desconectam o seu aparelho de outros dispositivos. Para desligá-los efetivamente, você precisa ir ao menu Ajustes do sistema e desativar suas respectivas opções.

Wi-Fi Assist

O Wi-Fi Assist é um recurso que ajuda seu smartphone a estar sempre conectado à melhor rede disponível, seja ela Wi-Fi ou a da sua operadora–o que pode causar gastos não previstos do seu pacote de dados. Além do impacto no seu 4G, esse recurso também gasta a bateria do seu dispositivo. Para desligá-lo, é preciso ir até as últimas opções da aba Celular do menu Ajustes.

Papel de parede

O papel de parede do iOS 11 tem efeitos de movimento que podem ser desligados para deixar seu smartphone mais eficiente. Basta mudar isso no menu “Papel de Parede” dentro de Ajustes.

Brilho

Um dos recursos mais conhecidos para poupar bateria de um celular é manter o brilho da tela baixo. No entanto, a Apple deixa a regulagem de brilho automática escondida no sistema. Ela não fica no menu referente a tela e brilho. Você vai encontrá-lo dentro de Geral>Acessibilidade>Adaptações de tela. Para regular o brilho da tela manualmente, basta usar a central de controle do sistema.

Localização

No menu de privacidade do iOS 11, você pode entrar em serviços de localização e conferir se algum dos seus aplicativos está com o modo de rastreamento sempre ativo. Se encontrar um deles, desligue-o ou mude-o para “durante o uso”.

Logo abaixo da lista de apps que aparece nessa tela, você vai encontrar uma opção chamada serviços do sistema. Lá, você poderá desativar um recurso chamado Locais Importantes (antigamente chamado de Locais Frequentes). É uma boa ideia desligá-lo não só pela sua bateria, mas pela sua privacidade. Esse recurso rastreia você a todo momento e elenca as suas localizações mais frequentes.