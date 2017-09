5 boas novidades que chegarão com o Android Oreo

São Paulo – A versão 2017 do Android foi batizada de Oreo pelo Google—seguindo a tradição de dar nomes de doces para as versões do sistema. De forma geral, ele será bastante parecido com seu antecessor, o Android Nougat. As mudanças chegam principalmente na forma de novos recursos e melhorias “invisíveis”, como carregamento de bateria em menos tempo.

Separamos alguns recursos bacanas que chegarão com o Android Oreo. O nosso foco foi em recursos que serão visíveis para o usuário e não mudanças “sob o capô”.

Veja a seguir 5 novos recursos que chegarão com o Android Oreo.

Soneca para notificações

Já ficou em dúvida entre silenciar todas as suas notificações ou aguentar aquele único app que está incomodando você para não ficar sem os alertas restantes? Uma novidade muito bem-vinda é a possibilidade de silenciar notificações aplicativos. Isso poderá ser feito a partir da área de notificações do Android. Se a ideia é não receber nenhuma notificação daquele app, você pode desativar os alertas–para isso, no entanto, não é preciso esperar pelo Oreo, a função já existe.

Seleção inteligente de texto

Selecionar e interagir com texto será mais fácil com este novo recurso do Android Oreo. Ele traz várias pequenas mudanças. Uma, bastante conveniente, é de selecionar por completo nomes de pessoas, locais ou pontos comerciais—isso poderá ser feito ao selecionar qualquer parte do nome. O menu que se abre ao selecionar um texto trará indicações apropriadas para cada situação. Ao selecionar um endereço, por exemplo, o sistema já vai sugerir uma busca no Google Maps pelo endereço.

Atalhos em apps

A partir do Android Oreo, o usuário verá algumas marcações estranhas nos ícones de apps. O recurso funciona de forma similar ao 3D Touch, sensor que faz com que o iPhone abra um submenu quando um ícone é pressionado com mais força do que o normal. Quando o ícone do app estiver com um pequeno círculo, quer dizer que o usuário pode interagir de outra forma. Pressionar e deixar o dedo sobre esse ícone abrirá uma caixa mostrando mais informações sobre aquela notificação.

Google Play Protect

Com foco em segurança, outro recurso que dá as caras no Android Oreo é o Google Play Protect. O recurso usará princípios de inteligência artificial para analisar aplicativos em smartphones Android. Caso algum app com comportamento incomum seja detectado, o usuário receberá um aviso e instruções para que possa retirar o aplicativo do celular.

“O Google Play Protect trabalha continuamente para manter seu dispositivo, dados e apps seguros. Ele verifica o dispositivo ativamente e está sempre se aperfeiçoando para ter certeza de que você tem a segurança mais atual possível”, explica o Google.

Para mais informações, veja essa página sobre o recurso de segurança.

Novos emojis

A próxima versão do Android ganhou emojis redesenhados pelo Google. Além da reformulação dos desenhos antigos, alguns novos chegam com o Android Oreo. Entre os novos emojis estão um dinossauro e uma figura de amamentação.

Veja abaixo alguns dos novos desenhos:

É importante lembrar que as novidades chegam por padrão no Android de fábrica–presente no smartphone Google Pixel, por exemplo. Nos demais aparelhos, os recursos dependem da escolha da fabricante do produto, como Samsung, LG ou Motorola/Lenovo.