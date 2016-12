10 smartphones que têm bateria para o dia todo – ou até mais

São Paulo – Diversos smartphones com baterias de longa duração foram lançados no Brasil neste ano. Samsung e Lenovo são as empresas que possuem hoje mais representantes entre os aparelhos com maior autonomia de uso do momento.

Com base nas avaliações realizadas no INFOlab, o laboratório de testes de EXAME.com, selecionamos as melhores opções para quem não quer ficar sem carga no celular em um momento crítico ou nas horas de lazer após um dia de trabalho ou estudo.

Os preços dos smartphones que compõem a lista variam entre 1.099 reais e 3.699 reais, de acordo com os valores sugeridos pelas fabricantes – que podem ser menores no e-commerce.

Confira nossa seleção de smartphones com melhores durações de bateria, entre os produtos lançados no Brasil em 2016 e avaliados pelo INFOlab.

Samsung Galaxy A9

O smartphone com melhor duração de bateria do momento é o Galaxy A9, segundo os testes realizados pelo INFOlab. O gadget tem ainda sensor de impressões digitais e tela Full HD.

Duração de bateria: 23h10

Preço sugerido: 2.799 reais

Moto Z Play

Este aparelho tem uma configuração de hardware interessante, com processador Snapdragon 652 octa-core e 3 GB de memória RAM. O espaço para arquivos é de 32 GB e há suporte para cartões microSD. Além disso, o gadget se conecta por magnetismo a acessórios exclusivos da própria marca, que ampliam suas funcionalidades. Alguns exemplos são uma câmera com zoom óptico e uma caixa de som de alta qualidade.

Duração de bateria: 20h

Preço sugerido: 2.199 reais

Meizu Pro 5

O Pro 5 é um smartphone da fabricante chinesa Meizu, vendido no Brasil pela empresa Vi. O aparelho tem corpo revestido de alumínio, sistema Android com recursos exclusivos e tela Full HD, mas é a bateria que se destaca.

Duração de bateria: 15h

Preço sugerido: 2.099 reais

Galaxy J5 Metal

O J5 Metal é a opção com bom custo-benefício da Samsung. O aparelho oferece bom desempenho para o uso de aplicativos cotidianos, bem como para tirar fotos.

Duração de bateria: 14h

Preço sugerido: 1.299 reais

Galaxy A7

O Galaxy A7 é um smartphone bem semelhante ao Galaxy S7. Ele tem sensor de impressões digitais, boas câmeras e tela grande com resolução Full HD e tecnologia Super Amoled.

Duração de bateria: 13h50

Preço sugerido: 2199 reais

Galaxy S7 edge

O Galaxy S7 edge é o melhor smarphone da Samsung – e um dos melhores lançados em 2016. O gadget tem processador octa-core, 4 GB de memória RAM e uma tela curva de 5,5 polegadas, com resolução Quad HD. Ele funciona com os óculos de realidade Gear VR e também pode processar pagamentos via Samsung Pay.

Duração de bateria: 13h46

Preço sugerido: 3.699 reais

LG X Power

O X Power é a versão baratinha com bateria de longa duração da LG. O aparelho tem processador MediaTek quad-core, 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Sua tela tem 5,2 polegadas, com resolução HD.

Duração de bateria: 13h

Preço sugerido: 1.099 reais

Moto G4 Plus

O Moto G4 Plus é o Moto G mais moderno já lançado. Ele tem sensor de digitais e foco a laser na câmera, que ajuda a detectar o foco em cenas escuras, como principais atrativos – fora o sistema Android praticamente sem alterações.

Duração de bateria: 9h40

Preço sugerido: 1.499 reais

Moto G4

O Moto G4 uma versão com hardware renovado, mas sem todos os recursos do Moto G4 Plus. Ele não tem o sensor de impressões digitais, mas é um pouco mais barato por conta disso. A duração da bateria é basicamente a mesma.

Duração de bateria: 9h20

Preço sugerido: 1.299 reais

iPhone SE

O iPhone SE é a versão com tela de 4 polegadas do iPhone 6s. Processador e GPU de alto desempenho o tornam o smartphone pequeno mais interessante de todos disponíveis hoje. Fora isso, ele também faz as Fotos Vivas, o recurso mais legal entre os que são exclusivos da Apple.

Duração de bateria: 9h

Preço sugerido: 2.499 reais

