10 novidades que chegarão em breve aos iPhones e iPads

São Paulo — A Apple anunciou hoje (5) as novidades deste ano para o sistema dos iPhones e iPads. A nova versão do software é chamada iOS 11 e traz uma série de recursos novos para os smartphones e tablets da marca.

O sistema já está disponível para desenvolvedores e chegará a todos os usuários de dispositivos recentes da Apple entre setembro e dezembro deste ano.

Confira a seguir o que vai mudar no iOS 11:

iPhone e iPad

Siri — A assistente pessoal da Apple ficou mais inteligente. Ela poderá sugerir notícias artigos que podem lhe agradar, como faz o Google Now. No entanto, ela terá uma tecnologia exclusiva: aprender via software o que você está lendo para sugerir palavras que serão digitadas no teclado do seu iPhone, como um sobrenome difícil.

Maps — O aplicativo de mapas de Apple ganhou dois recursos já vistos em aplicativos pagos, como o da TomTom: velocidade máxima das vias e guia de faixas. Este último recurso serve para que o motorista saiba exatamente em qual faixa deverá ficar para garantir que sua próxima conversão seja feita em segurança.

Mapas internos — Em aeroportos de cidades selecionadas, como Londres, New York e Hong Kong, a Apple mostrará mapas internos de aeroportos e shoppings para facilitar a vida de quem visita os locais pela primeira vez ou tem pressa para encontrar um determinado local.

Central de Controle — Aquele menu que aparece quando deslizamos o dedo de baixo para cima na tela vai mudar. Em vez de ter duas telas de opções, tudo ficará em apenas uma.

Como de praxe, os ícones têm animações para aumentar o volume ou desbloquear a orientação automática da tela.

Com o uso do toque 3D, disponível nos iPhones a partir da geração 6s, os usuários poderão acessar o menu de volume ou de brilho em detalhes.

ARkit — A Apple oferece agora um kit de desenvolvimento de aplicativos com realidade aumentada, aquela tecnologia usada no Pokémon Go para ver os monstrinhos no mundo real. Com o lançamento do novo sistema, novos apps que tiram proveito desse kit devem aparecer na App Store.

App Store — A App Store ganhará um novo visual e também uma nova seção chamada “Today”. Ela vai ajudar os usuários a descobrir os melhores apps que estão surgindo. A loja virtual da Apple mostrará o jogo do dia, o app do dia e ainda uma lista de apps voltada para um tema específico, como meditação ou alimentação.

Fotos — As fotos que você tira com seu iPhone ou iPad Pro se tornarão mais fáceis de compartilhar fora de apps como Instagram ou Facebook. Estamos falando das Fotos Vivas, que rodam somente nesses apps, em dispositivos da Apple ou quando transformadas em gifs. Esses pequenos vídeos são capturados automaticamente quando tiramos uma foto e podem ser vistos usando o Toque 3D da Apple (um toque com um pouco mais de força do que o normal sobre a tela).

As Fotos Vivas poderão ser transformadas em vídeos ao estilo Boomerang, app do Instagram. Ele permitirá que o vídeo seja reproduzido para frente e para trás rapidamente, tudo feito automaticamente. Isso é interessante em cenas como um mergulho na piscina.

Outro recurso que chegará aos usuários das Fotos Vivas será a possibilidade de escolher um frame para se tornar sua foto principal. Com isso, você poderá compartilhá-la em qualquer lugar, sem precisar se importar se há ou não suporte para esse tipo de imagem especial da Apple.

A ferramenta de edição de imagem padrão também recebeu um novo recurso que permite aumentar a exposição das fotografias de maneira a deixá-las com um visual mais artístico, ao estilo Prisma, um app grátis que oferece filtros de imagens com inspirações em grandes nomes da arte.

Exclusivos para iPad Pro

Dock — popular nos Macs, a Dock agora chega ao renovado iPad Pro. Os atalhos para apps mais usados podem ser configurados como nos computadores da marca.

O Dock permite que você segure um app e arraste-lo para a lateral da tela sempre que quiser utilizar o recurso de multitarefa do tablet, que permite usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo, como o Maps e o iMessage, por exemplo.

Files — O novo aplicativo para iPads Pro permite que você gerencie os arquivos que estão no seu aparelho e também nos seus serviços de nuvem, como Google Drive ou Dropbox.

Arrastar e soltar– O iOS 11 no iPad pro tem suporte para um recurso muito popular em computadores: clicar e arrastar. Como não há um mouse no tablet da Apple, basta que você toque no item que quer transferir, como uma foto da galeria, e arraste-a para uma mensagem no Mail para anexá-la ao seu e-mail.