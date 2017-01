10 novidades da maior feira de tecnologia dos Estados Unidos

São Paulo – A 50º edição da CES (Consumer Electronics Show) aconteceu nesta semana, em Las Vegas, e, como sempre, foi o palco de estreia de uma série de tecnologias inovadoras, especialmente nos setores automobilístico e audiovisual.

Marcas de todo o mundo participaram da feira e relevaram novos gadgets e conceitos tecnológicos para o futuro. EXAME.com separou as tecnologias mais interessantes que foram apresentadas na CES deste ano. Confira a seguir.

Amazon

Conhecida pelo Kindle e por sua livraria online, a Amazon foi motivo de inspiração para muitas novidades apresentadas na CES deste ano. O motivo é que o produto Amazon Echo, uma caixa de som que tem uma assistente pessoal (como a Siri, do iPhone) chamada Alexa, é um sucesso nos Estados Unidos.

A Lenovo apresentou um produto similar, chamado Smarth Assistant, que também usa a Alexa. Com isso, fica claro que o aplicativo de inteligência artificial da Amazon não ficará preso ao hardware do Echo. Ele vai funcionar como uma espécie de app para Internet das Coisas.

Essa assistente pessoal virtual tem suporte para mais de 1.500 aplicações e pode ser usada por diversas fabricantes. Outro gadget apresentado com a tecnologia da Amazon é o smartphone Huawei Mate 9.

Pen drive Kingston

A Kingston criou o pen drive com a maior capacidade existente no momento: 2 terabytes. Se você não sabe, 1 TB equivale a 1.024 GB. O acessório é chamado DataTraveler Ultimate GT e tem conexão USB 3.1, o que viabiliza a troca veloz de dados entre ele e um computador.

O pen drive tem um elegante revestimento de zinco, que o torna mais resistente para o transporte diário – ainda que ele seja grande para um pen drive atualmente. Ele é como um cofre de bolso para os seus dados.

O produto ainda não tem preço definido, mas pode servir para guardar todos os seus arquivos e, especialmente, fotos.

Galaxy A

Uma das novidades da CES 2017 deve estar à venda no mercado brasileiro em breve. A Samsung anunciou na feira de tecnologia americana os aparelhos da linha Galaxy A deste ano. Os produtos levam os mesmos nomes dos antecessores, A3, A5 e A7, e são identificados pelo ano de lançamento – assim como acontece há anos com os carros.

Os novos integrantes da linha Galaxy A têm proteção contra água e poeira, segundo a certificação IP68. Eles podem ser mergulhados durante 30 minutos, a 1,5 m de profundidade. A lógica permanece igual à da geração passada. O A3 é o aparelho intermediário de tela pequena, o A5 tem tela maior e boa relação custo-benefício, enquanto o A7 é quase tão bom quanto o Galaxy S7.

Se a Samsung seguir um cronograma de lançamentos semelhante ao do ano passado no Brasil, os novos Galaxy A chegam às lojas lá pelo começo de fevereiro.

TV LG

A LG apresentou uma TV surpreendentemente fina. A tela da W7 Signature OLED tem somente 2,5 mm de espessura. O truque para criar algo tão elegante está na soundbar que acompanha o produto. É nela que ficam os componentes essenciais para o funcionamento do televisor como processador e memória – e, claro, os alto-falantes.

Segundo a fabricante, o aparelho pode reproduzir 100% da gramatura de cores DCI-P3, utilizada pela indústria do cinema.

A W7 conta também com a versão mais sofisticada da tecnologia de imagem OLED da LG, uma especialidade da marca. Como antes, a empresa ressalta a fidelidade de cores e o bom contraste apresentados em cada cena, resultado da combinação dos pixels totalmente apagados nas imagens pretas e do HDR (que combina diferentes níveis de iluminação para obter o melhor resultado).

Sennheiser Ambeo Smart Surround

A fabricante alemã Sennheiser apresentou fones de ouvido futuristas chamados Ambeo Smart Surround. Eles são capaz de gravar e reproduzir sons em 3D, ou seja, com efeitos de profundidade, como no mundo real.

A tecnologia foi criada para ser combinada aos dispositivos de realidade virtual, como o Samsung Gear VR ou o Oculus Rift, que colocam imagens tão próximas dos olhos dos usuários que os colocam dentro de ambientes virtuais. Os aparelhos são compatíveis com iPhones 7 e smartphones Android que têm entrada USB Type-C.

Notebook de três telas

A Razer fez uma aposta ousada e apresentou um notebook que tem três telas 4K de 17,3 polegadas, enquanto a maioria dos aparelhos vendidos hoje não tenha sequer uma com tanta resolução de imagem.

O produto ainda é um conceito e leva o nome de Project Valerie. Ele tem apelo para a produtividade, especialmente para quem trabalha com edição de vídeos ou acompanha o sobe e desce das ações no mercado financeiro. Para games, o usuário só conseguiria tirar proveito máximo ao usar uma só tela. A GPU que acompanha o produto não tem capacidade atualmente para usar os três super displays de uma só vez.

Faraday Future

O FF91 é o super carro elétrico que a Faraday Future promete lançar para rebater o sucesso da Tesla Motors nesse segmento. O veículo tem motor com 1.064 cv de potência, o que fazem ele ir de zero a 100 km/h em 2,39 segundos.

A autonomia do automóvel é de até 700 km, segundo a montadora. Uma nova carga, porém, leva algum tempo para ser completada. Para conseguir 50%, é preciso que o FF91 esteja conectado a um ponto de energia de 240V por quatro horas e meia.

O carro pode ser o primeiro a não ter chaves. Em vez disso, sensores de reconhecimento facial irão dar partida no veículo.

Asus Zenfone AR

A Asus também trouxe um smartphone para a CES 2017, o primeiro da marca com suporte para as tecnologias realidade virtual do DayDream e realidade aumentada (esta última é aquela do Pokémon Go).

Apesar da concorrência ter telas QHD (resolução intermediária entre o Full HD e o 4K), o Zenfone AR é o primeiro da Asus a ter essa qualidade de imagem, ainda que ela seja de um padrão diferente, chamado Wide Quad HD.

Para lidar bem com o processamento pesado exigido pela emulação de realidades, o smartphone da Asus tem processador Qualcomm Snapdragon 821 e 8 GB de memória RAM.

Bicicleta – Black Mirror – da Fisher-Price

A Fisher-Price anunciou um bicicleta chamada Think & Learn Smart Cycle, que tem foco em ajudar as crianças obcecadas por tablets a fazer exercícios. Inicialmente, quatro jogos disponíveis para tablets Android e iPads com compatibilidade com o aparelho.

A fabricante disse que vai aumentar a quantidade de opções em breve. O foco dos novos joguinhos será ajudar as crianças a aprender matemática, ciência, estudos sociais e até mesmo a leitura.

Escova inteligente

A L’Oreal criou uma escova de cabelos inteligente. Ela analisa o tipo de cabelo do usuário e recomenda os melhores produtos com base nos dados coletados. Uma série de sensores capta informações como a força que você usa para pentear os fios e mesmo o som que o movimento faz para chegar às conclusões sobre os produtos indicados para melhorar o seu visual e bem-estar capilar.

Todas as informações são enviadas para smartphones por meio de Wi-Fi ou Bluetooth. O aplicativo da marca mostra um diagnóstico sobre os seus fios.