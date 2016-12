10 apps que podem drenar a bateria do celular sem que você saiba

São Paulo – Se a bateria do seu smartphone não dura até o fim do dia, pode ser que problema não seja o aparelho, mas sim os aplicativos que você instalou nele. Segundo um estudo global realizado pela empresa de antivírus Avast, apps como o Facebook ou o Instagram, podem drenar sua bateria silenciosamente, quando são executados em segundo plano em um dispositivo com sistema Android.

O relatório da Avast abrange também aplicativos que podem consumir muita bateria do seu smartphone durante o uso. Nesse caso, o campeão é o Snapchat, que usa câmera, conexão com a internet (Wi-Fi ou 4G) e geolocalização simultaneamente.

O levantamento mostra que os smartphones antigos da Samsung ainda são populares. O aparelho mais comum a rodar sistema Android na análise da Avast foi o Galaxy S3 Neo, que tem quase três anos. Ainda assim, ele sofreu queda de 25% no terceiro trimestre de 2016, uma tendência acompanhada pelos gadgets Galaxy S5 e Sony Xperia Z2, que apresentarem queda de 10% no período.

O sistema Android 4.4 KitKat ainda é o mais visto entre os aparelhos da base do levantamento realizado pela Avast. Os únicos aparelhos que rodam sistema Android 5.0 Lollipop são o Galaxy S6 e o Xperia M4.

Veja quais são os aplicativos que podem consumir muita bateria no seu celular, seja durante o uso ou em segundo plano.