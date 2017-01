VW aumenta preços do Golf (de novo) e hatch parte de R$ 77.247

Menos de dois meses depois, o Volkswagen Golf sofre mais um aumento de preço. O hatch ficou mais caro em quase todas as versões (com exceção dos modelos equipados com motor 1.6 MSI) e agora tem preço inicial de R$ 77.247.

Lançada em setembro do ano passado, a versão de entrada 1.0 TSI (com até 125 cv e câmbio manual de seis marchas) sofre seu primeiro aumento de preço e passa de R$ 74.990 para R$ 77.247, um reajuste de R$ 2.257.

A configuração intermediária Highline, equipada com o 1.4 TSI, agora custa R$ 101.350 com câmbio manual ante os R$ 100.346 pedidos anteriormente, enquanto o modelo com transmissão automática Tiptronic vai de R$ 105.870 para R$ 106.950.

Nacionalizado no começo de 2016 (como as demais versões) e custando R$ 117.690 à época, o esportivo Golf GTI já chega a salgados R$ 131.457 — R$ 2.590 de aumento em relação à tabela de novembro do ano passado.

Versão preços anteriores novos preços Golf Comfortline 1.0 TSI M/T R$ 74.990 R$ 77.247 Golf Comfortline 1.6 MSI M/T R$ 78.130 (mesmo preço) Golf Comfortline 1.6 MSI A/T R$ 83.530 (mesmo preço) Golf Highline 1.4 TSI M/T R$ 100.346 R$ 101.350 Golf Highline 1.4 TSI A/T R$ 105.870 R$ 106.950 Golf 2.0 GTI DSG R$ 128.867 R$ 131.457

No site de ofertas da Volkswagen, porém, são oferecidos preços mais em conta. Para o estado de São Paulo, o Golf 1.0 TSI com câmbio manual ainda custa R$ 74.990 (o preço antigo), enquanto o Comfortline 1.6 MSI com transmissão Tiptronic sai por R$ 74.530 (consideráveis R$ 9.000 de desconto sobre os R$ 83.530 de tabela).

Apesar dos lançamentos recentes das versões 1.0 TSI e 1.6 MSI, as vendas do Golf em 2016 não foram lá muito boas. No acumulado do ano, ele emplacou 5.966 unidades, atrás do líder do segmento, o Ford Focus (6.766 unidades). E com a chegada do novo Cruze hatch (cujas vendas começaram em dezembro), a situação pode até piorar.

Este conteúdo foi originalmente publicado no guia QuatroRodas.