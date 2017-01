Volkswagen sobe novamente preços de quase toda linha

Um mês e dez dias depois, a Volkswagen promove mais um aumento de preços em quase toda a linha (inclusive o Golf, mais caro desde o início da semana), com exceção dos modelos SpaceFox, SpaceCross, Golf Variant e Amarok. A nova tabela traz reajustes que variam entre R$ 400 e R$ 11.730.

Atualmente o modelo mais barato da marca, o Take up! não sai por menos de R$ 35.560. Já para adquirir um up! com motor 1.0 TSI de até 105 cv, o consumidor terá que desembolsar R$ 50.123 pela versão Move.

Outro modelo que ficou mais caro foi a Saveiro: a versão Cross de cabine estendida já chega em R$ 70.590, ante os R$ 69.531 pedidos anteriormente.

Lançado no começo do ano passado com motor 1.4 TSI, o Jetta tem preço inicial de R$ 88.225 (versão Trendline), bem distante dos R$ 78.230 pedidos na época de seu lançamento. O utilitário de luxo Touareg equipado com propulsor V8 4.2 é o dono do maior aumento (R$ 11.730), passando a custar R$ 402.744.

Por outro lado, curiosamente o CrossFox ficou R$ 200 mais barato. Abaixo, confira a tabela atualizada com modelo, preços anteriores e preços reajustados, respectivamente:

Up! take up! 2P R$ 34.430 R$ 35.560 take up! 4P R$ 37.590 R$ 37.990 move up! R$ 45.493 R$ 45.987 move up! I-Motion R$ 47.846 R$ 48.365 move up! TSI R$ 49.585 R$ 50.123 high up! R$ 50.771 R$ 51.322 high up! I-Motion R$ 54.147 R$ 54.734 high up! TSI R$ 54.863 R$ 55.458 black/white/red up! TSI R$ 55.119 R$ 55.717 up! Track R$ 46.400 R$ 46.903 cross up! R$ 49.421 R$ 49.957 cross up! I-Motion R$ 52.797 R$ 53.370 cross up! TSI R$ 53.513 R$ 54.094 speed up! TSI R$ 55.119 R$ 55.717

Gol Trendline 1.0 2P R$ 35.960 R$ 36.550 Trendline 1.0 4P R$ 37.950 R$ 38.590 Track 1.0 4P R$ 45440 R$ 46.194 Comfortline 1.0 R$ 45.984 R$ 46.747 Trendline 1.6 R$ 43.334 R$ 44.053 Comfortline 1.6 R$ 51.130 R$ 51.979 Comfortline 1.6 I-Motion R$ 54.505 R$ 55.410 Highline 1.6 R$ 56.030 R$ 56.960 Highline 1.6 I-Motion R$ 59.406 R$ 60.392

Voyage Trendline 1.0 R$ 44.603 R$ 45.350 Comfortline 1.0 R$ 50.076 R$ 50.922 Trendline 1.6 R$ 47.968 R$ 48.779 Comfortline 1.6 R$ 53.554 R$ 54.459 Comfortline 1.6 I-Motion R$ 56.930 R$ 57.892 Highline 1.6 R$ 59.324 R$ 60.327 Highline 1.6 I-Motion R$ 62.700 R$ 63.760 Fox/CrossFox Trendline 1.0 R$ 46.390 R$ 46.890 Comfortline 1.0 R$ 49.594 R$ 50.150 Track 1.0 R$ 47.940 R$ 48.490 Trendline 1.6 R$ 50.662 R$ 51.190 Comfortline 1.6 R$ 53.394 R$ 53.990 Comfortline I-Motion 1.6 R$ 56.783 R$ 57.390 Run 1.6 R$ 55.190 R$ 55.850 Highline 1.6 R$ 59.320 R$ 59.790 Highline I-Motion 1.6 R$ 62.709 R$ 63.190 Pepper 1.6 R$ 60.593 R$ 61.090 Pepper 1.6 I-Motion R$ 63.972 R$ 64.490 CrossFox 1.6 R$ 68.990 R$ 68.790 CrossFox 1.6 I-Motion R$ 69.850 R$ 69.650

Saveiro Robust CS R$ 45.513 R$ 46.205 Trendline CS R$ 50.383 R$ 51.149 Trendline CE R$ 55.539 R$ 53.384 Trendline CD R$ 58.710 R$ 59.608 Highline CD R$ 66.076 R$ 67.087 Cross CE R$ 69.531 R$ 70.590 Cross CD R$ 72.702 R$ 73.790

Jetta Trendline 1.4 TSI MT R$ 85.656 R$ 88.225 Trendline 1.4 TSI AT R$ 91.180 R$ 93.915 Comfortline 1.4 TSI AT R$ 98.852 R$ 99.840 Highline 2.0 TSI DSG R$ 114.576 (não mudou)

Tiguan 1.4 TSI R$ 125.990 R$ 128.270 2.0 TSI R$ 153.440 R$ 156.220