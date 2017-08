Você pode estar pagando caro para usar a internet ou o celular

São Paulo – Você provavelmente já recebeu, nos últimos anos, uma oferta da sua operadora de telefonia para migrar para um plano pós pago de celular ou plano de internet superior pagando nada ou quase nada a mais por isso. Mas saiba também que você pode pagar menos por um plano que seja melhor e suficiente para atender às suas necessidades.

É o que aponta simulações feitas pelo site comparador de planos de telefonia e internet, o Melhor Escolha. A pesquisa comparou preços de planos em julho de 2014 e julho deste ano.

A pesquisa comparou preços de planos em julho de 2014 e julho deste ano. O quanto o consumidor pode estar pagando a mais depende muito de qual plano contratou e quando contratou. “Varia muito”, diz Jonas Justo, CEO do Melhor Escolha.

Por exemplo, quem contratou um plano de internet com 30 mega de velocidade da operadora NET em julho de 2014, que tenha sofrido reajustes em linha com o IGP-M, pode ter o dobro de velocidade na Claro com 7,36% de desconto.

Veja abaixo as simulações feitas pelo site Melhor Escolha para planos de internet, telefonia e telefone fixo:

Internet

Quem contratou um plano de internet com 30 Mega de velocidade da operadora NET em julho de 2014, se tiver tido reajustes em linha com o IGPM, deve pagar hoje em média 151 reais por mês. Mas, se comparar os preços dos planos atuais, vai descobrir que pode ter um velocidade maior gastando menos:

Operadora Plano Preço Plano Preço Net 60 mega R$ 139,90 Vivo 50 Mega R$ 134,99 Tim Live 35 Mega R$ 89,90

Celular pós pago

Quem contratou o plano da Claro com 2GB de franquia de internet + 60 minutos em julho de 2014 e teve, desde então, reajustes em linha com o IGP-M, deve pagar hoje em média 162 reais por mês pelo serviço. Mas se comparar com outros planos, verá que pode ter uma franquia de dados maior com minutos ilimitados pagando menos.

Operadora Plano Preço Plano Preço Claro 5GB + minutos ilimitados R$ 109.98 Nextel 5GB + minutos ilimitados R$ 99.99 Tim 5GB + minutos ilimitados R$ 134.90 Vivo 4GB + minutos ilimitados R$ 139.90

Telefone fixo

Quem contratou de telefone fixo da Vivo Meus Minutos 100 (100 minutos local – fixo pra fixo) em julho de 2014 e o serviço teve reajustes em linha com o IGP-M, deve pagar hoje, em média, 36 reais mensais. Comparando com os planos atuais, é possível economizar e ainda ter minutos ilimitados.

Operadora Plano Preço Plano Preço Net Minutos limitados local (fixo pra fixo) R$ 20.00 Claro Minutos limitados local (fixo pra fixo) R$ 24.90 Vivo Minutos limitados local (fixo pra fixo) R$ 49.99

Para fazer a comparação entre os planos adquiridos em 2014 e os vendidos em julho deste ano, a pesquisa considerou um reajuste de 16,7% dos preços dos planos antigos, seguindo a variação do IGP-M no período. O índice de inflação é utilizado na maioria dos contratos dos planos de telefonia.

Tecnologia mais avançada

O barateamento dos planos de telefonia e internet nos últimos anos acontece por conta de uma evolução da tecnologia, conta Justo. “A fibra ótica permite que as operadoras ofereçam mais internet com o mesmo custo de infraestrutura, o que permitiu repassar o custo mais baixo ao consumidor, reduzindo a franquia do plano”.

Além disso, conta Justo, novos hábitos dos consumidores, como utilização de aplicativos de mensagens, fizeram com que novos planos passassem a priorizar mais o serviço de internet do que os minutos gastos com ligações. “As operadoras tiveram de se adaptar à essa nova realidade”.

Como a rede de voz passou a ficar mais ociosa, as empresas de telefonia optaram, nos últimos meses, por oferecer planos de telefonia com ligações ilimitadas. “Ou seja, não é apenas quem não trocou de plano desde 2014 que pode estar pagando a mais. Quem está com o mesmo plano nos últimos três meses já pode estar pagando o mesmo valor de quem tem um plano com ligações ilimitadas”.

Planos de telefone fixo também tiveram valores reduzidos desde 2014. “Hoje, encontramos planos com valor fixo mensal de cerca de 20 reais e eles são dados quase gratuitamente na compra de um combo de internet. Eles podem valer a pena em determinadas situações, já que podem permitir realizar ligações ilimitadas para diversos países”, diz Jonas.

De acordo com uma norma recente publicada pela Anatel, o consumidor tem direito a migrar para um plano de uma mesma operadora e pagar os mesmos preços que novos clientes, inclusive promocionais. Contudo, pode ter de pagar uma multa de fidelidade, caso resolva sair do plano antes do prazo determinado no contrato.