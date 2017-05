Veja quais fundos perdem da Poupança com Selic a 10,25%

Mesmo com a redução da taxa básica de juros Selic de 11,25% ao ano para 10,25% ao ano, muitos fundos de renda fixa vão continuar se destacando frente à caderneta de poupança.

Entretanto, nas aplicações de baixo valor, para as quais os fundos cobram taxas de administração mais elevadas, a caderneta de poupança vai continuar sendo uma excelente opção de investimento.

A vantagem da caderneta ocorrerá principalmente sobre os fundos cujas taxas de administração sejam superiores a 1,5% ao ano, e nos prazos mais curtos, nos quais o imposto de renda sobre fundos é maior, estima a Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Contabilidade (Anefac).

Tal fato ocorre uma vez que a caderneta de poupança tem seu ganho garantido por lei (Taxa Referencial + 6,17% ao ano, ou 0,5% ao mês) e não sofre qualquer tributação, diferentemente dos fundos de renda fixa, que possuem imposto de renda sobre seus rendimentos, sendo maior esta tributação quanto menor for o prazo de seu resgate, como pode ser visto abaixo:

· Aplicações com prazo de resgate até 6 meses, alíquota do IR de 22,50%;

· Aplicações com prazo de resgate entre 6 meses e 1 ano, alíquota do IR de 20,00%;

· Aplicações com prazo de resgate entre 1 ano e 2 anos, alíquota do IR de 17,50%;

· Aplicações com prazo de resgate acima de 2 anos, alíquota de IR de 15,00%.

Além do imposto, os fundos têm a taxa de administração cobrada pelos bancos, e que pode chegar a 5% em alguns fundos de varejo.

Apenas se a Selic cair abaixo de 8,50% ao ano o cálculo da poupança muda e ela passa a render 70% da Selic, sem TR.

No estudo da Anefac, foram consideradas taxas de administração cobrada pelos bancos entre 0,50% ao ano até 3,00% ao ano (padrão utilizado no sistema financeiro).

A tabela mostra que, quanto maior o prazo, maior a vantagem do fundo, pois o imposto é menor.

A conclusão da Anefac é que, com a Selic atual, de 11,25%, a poupança hoje perde para os fundos de renda fixa conservadores cujas taxas de administração sejam inferiores a 2% ao ano.

Já com a Selic em 10,25%, como projeta a maioria do mercado e a própria Anefac, apenas fundos com taxas de administração até 1,5% ao ano conseguirão competir com as cadernetas independentemente do prazo da aplicação.

A Anefac considerou o rendimento da caderneta em 0,52% ao mês já líquido.

Nos prazos mais longos, mais de dois anos, fundos com taxa de administração de 2,5% ao ano ainda conseguem ganhar da caderneta, pois pagam menos imposto de renda, de 15%.

Mas nos prazos mais curtos, até seis meses, a taxa de administração tem de ser de 1,5% ou menos para o fundo ser competitivo (ver abaixo)

Taxa de Administração ao ano

Prazo de Resgate 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%

Até 6 meses 0,60% 0,57% 0,53% 0,50% 0,46% 0,43%

Entre 6 meses e 1 ano 0,62% 0,59% 0,55% 0,52% 0,49% 0,45%

Entre 1 ano e 2 anos 0,64% 0,61% 0,57% 0,54% 0,51% 0,47%

Acima de 2 anos 0,66% 0,63% 0,59% 0,56% 0,53% 0,49%